сре, 22 октомври, 2025

Одложена средбата меѓу Трамп и Путин, Русија не се откажува од војната

Русија бара целосна контрола врз Донбас, со што го отфрли повикот на Трамп за прекин на огнот и замрзнување на фронтовските линии

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Архивска фотографија, извор: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Планираниот самит меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин е одложен, поради противењето на Москва за итен прекин на огнот во Украина.
Висок функционер на Белата куќа изјави за Ројтерс дека нема планови претседателот Трамп да се сретне со претседателот Путин во блиска иднина откако државниот секретар Марко Рубио и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров имаа продуктивен повик, но се одлучија да не одржат лична средба.
Трамп минатата недела објави дека тој и Путин наскоро ќе се сретнат во Унгарија за да се обидат да стават крај на војната во Украина. Но, Путин не е подготвен да разгледа отстапки. Москва долго време бараше Украина да се согласи да отстапи повеќе територија пред какво било прекин на огнот.
Трамп, на прашањето на новинарите за можноста за самит, рече дека не сака да има залуден состанок, но посочи дека може да има повеќе случувања и дека во текот на следните два дена.
Кирил Дмитриев, претставник на Путин за инвестиции, во објава на социјалните мрежи рече дека подготовките продолжуваат за самитот.
Русија ги повтори своите долгогодишни услови за мировен договор во приватно соопштение познато како „нонпејпер“ што го испрати до САД минатиот викенд, според двајца американски функционери и две лица запознаени со ситуацијата.
Според еден функционер, соопштението го потврди барањето на Русија за целосна контрола врз долго оспорениот источен регион Донбас, со што ефикасно се отфрли повикот на Трамп за прекин на огнот што ќе започне со замрзнување на фронтовите на нивните преовладувачки локации.
Русија ја контролира целата покраина Луганск и околу 75% од соседниот Донецк, кои заедно го сочинуваат регионот Донбас.
Европските лидери во вторникот го повикаа Вашингтон цврсто да се држи до барањето за итно прекин на огнот во Украина, при што сегашните борбени линии ќе послужат како основа за какви било идни разговори.
НАТО соопшти дека генералниот секретар Марк Руте отпатувал во Вашингтон во вторникот на разговори со Трамп, за кои два извори запознаени со ова прашање рекле дека ќе се одржат во среда.
Западен функционер, зборувајќи под услов да остане анонимен, рече дека Руте планира да му ги презентира на Трамп европските ставови за прекин на огнот и какви било последователни мировни преговори.
Трамп, кој минатата недела разговараше по телефон со Путин и се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски, се надеваше на уште една средба од висок профил со рускиот лидер откако нивниот самит во август во Алјаска не успеа да ги унапреди преговорите.
Но, двете страни го одложија подготвителниот состанок меѓу Рубио и Лавров, кој се очекуваше да се одржи во Будимпешта во четврток.
Лавров и Рубио разговараа по телефон во понеделник. Лавров рече дека местото и времето на следниот самит Трамп-Путин се помалку важни од суштината на спроведувањето на договорите постигнати во Алјаска.
Кремљ соопшти дека нема јасен датум и дека е потребна сериозна подготовка за самит, што може да потрае.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Една од водечките групи за зачувување на историските споменици бара прекин за рушењето на Источното крило на Белата куќа

Една од водечките групи за зачувување на историските споменици во земјата ја повика администрацијата на Трамп да го запре уривањето на Источното крило на...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп и Мадуро собираат воени сили додека растат тензиите на Карибите

Додека претседателот Доналд Трамп размислува за воена акција во Венецуела, градејќи сили во Карибите и летајќи бомбардери Б-52 покрај брегот на земјата оваа недела,...
Повеќе

Најнови

Македонија

Синдикат: Нема доволно камиони за собирање ѓубре, има и такви кои не се во возна состојба

И покрај доцнењето на платата за месец септември, во Синдикатот на работниците од угостителството, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва (СУТКОЗ), нагласуваат дека вработените во „Комунална хигиена“ редовно ги извршуваат своите...
Повеќе
Македонија

Воведување ДДВ од 18 отсто за сите пратки од Тему и Али Експрес, битка со сивата економија или нов извор за полнење на буџетската...

Дали воведувањето на ДДВ од 18 отсто за сите пратки платени електронски ќе значи и  борба со сивата економија. Дополнително се отвора и прашањето како државата ќе ги штити домашните производители...
Повеќе
Подглавна секција

Шестмина загинати, меѓу кои и две деца, во нови руски напади врз Украина

Најмалку шест лица, меѓу кои и две деца, загинаа во ноќните руски ракетни и дрон напади врз повеќе украински градови, соопшти украинскиот претседател Володимир Зеленски. Уште барем 20 лица се повредени,...
Повеќе
Подглавна секција

Една од водечките групи за зачувување на историските споменици бара прекин за рушењето на Источното крило на Белата куќа

Една од водечките групи за зачувување на историските споменици во земјата ја повика администрацијата на Трамп да го запре уривањето на Источното крило на Белата куќа, во кое багерите почнаа да...
Повеќе

Синдикат: Нема доволно камиони за собирање ѓубре, има и такви кои не се во возна состојба

И покрај доцнењето на платата за месец септември, во Синдикатот на работниците од угостителството, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва (СУТКОЗ), нагласуваат дека вработените во „Комунална хигиена“ редовно ги...

Воведување ДДВ од 18 отсто за сите пратки од Тему и Али Експрес, битка со сивата економија или нов извор за полнење на буџетската каса

Шестмина загинати, меѓу кои и две деца, во нови руски напади врз Украина

Една од водечките групи за зачувување на историските споменици бара прекин за рушењето на Источното крило на Белата куќа

Пребирливи центарци – големи разлики во гласовите за градоначалник и за Совет

(ГАЛЕРИЈА) Скопјани си легнаа и се разбудија затрупани во ѓубре

Накитот украден во Лувр проценет на 88 милиони евра

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Синдикат: Нема доволно камиони за собирање ѓубре, има и такви кои не се во возна состојба

Воведување ДДВ од 18 отсто за сите пратки од Тему и Али Експрес, битка со сивата економија или нов...

Шестмина загинати, меѓу кои и две деца, во нови руски напади врз Украина