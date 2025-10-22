Одложена средбата меѓу Трамп и Путин, Русија не се откажува од војната

Планираниот самит меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин е одложен, поради противењето на Москва за итен прекин на огнот во Украина.

Висок функционер на Белата куќа изјави за Ројтерс дека нема планови претседателот Трамп да се сретне со претседателот Путин во блиска иднина откако државниот секретар Марко Рубио и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров имаа продуктивен повик, но се одлучија да не одржат лична средба.

Трамп минатата недела објави дека тој и Путин наскоро ќе се сретнат во Унгарија за да се обидат да стават крај на војната во Украина. Но, Путин не е подготвен да разгледа отстапки. Москва долго време бараше Украина да се согласи да отстапи повеќе територија пред какво било прекин на огнот.

Трамп, на прашањето на новинарите за можноста за самит, рече дека не сака да има залуден состанок, но посочи дека може да има повеќе случувања и дека во текот на следните два дена.

Кирил Дмитриев, претставник на Путин за инвестиции, во објава на социјалните мрежи рече дека подготовките продолжуваат за самитот.

Русија ги повтори своите долгогодишни услови за мировен договор во приватно соопштение познато како „нонпејпер“ што го испрати до САД минатиот викенд, според двајца американски функционери и две лица запознаени со ситуацијата.

Според еден функционер, соопштението го потврди барањето на Русија за целосна контрола врз долго оспорениот источен регион Донбас, со што ефикасно се отфрли повикот на Трамп за прекин на огнот што ќе започне со замрзнување на фронтовите на нивните преовладувачки локации.

Русија ја контролира целата покраина Луганск и околу 75% од соседниот Донецк, кои заедно го сочинуваат регионот Донбас.

Европските лидери во вторникот го повикаа Вашингтон цврсто да се држи до барањето за итно прекин на огнот во Украина, при што сегашните борбени линии ќе послужат како основа за какви било идни разговори.

НАТО соопшти дека генералниот секретар Марк Руте отпатувал во Вашингтон во вторникот на разговори со Трамп, за кои два извори запознаени со ова прашање рекле дека ќе се одржат во среда.

Западен функционер, зборувајќи под услов да остане анонимен, рече дека Руте планира да му ги презентира на Трамп европските ставови за прекин на огнот и какви било последователни мировни преговори.

Трамп, кој минатата недела разговараше по телефон со Путин и се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски, се надеваше на уште една средба од висок профил со рускиот лидер откако нивниот самит во август во Алјаска не успеа да ги унапреди преговорите.

Но, двете страни го одложија подготвителниот состанок меѓу Рубио и Лавров, кој се очекуваше да се одржи во Будимпешта во четврток.

Лавров и Рубио разговараа по телефон во понеделник. Лавров рече дека местото и времето на следниот самит Трамп-Путин се помалку важни од суштината на спроведувањето на договорите постигнати во Алјаска.

Кремљ соопшти дека нема јасен датум и дека е потребна сериозна подготовка за самит, што може да потрае.