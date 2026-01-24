Пентагон објави Национална стратегија за одбрана со која се менуваат приоритетите, во која ги критикуваше сојузниците на САД да ја преземат контролата врз сопствената безбедност и повторно го потврди фокусот на администрацијата на Трамп врз доминацијата во Западната хемисфера, над долгогодишната цел за спротивставување на Кина, пренесува Асошиејтед Прес.

Документот од 34 страници, прв од 2022 година, беше многу политички за воен план, критикувајќи ги партнерите од Европа до Азија за потпирање на претходните администрации на САД за субвенционирање на нивната одбрана. Во него се повикуваше на „остра промена – во пристапот, фокусот и тонот“. Тоа се претвори во директна проценка дека сојузниците ќе преземат поголем дел од товарот за спротивставување на нациите од Русија до Северна Кореја.

„Предолго време, Владата на САД го занемаруваше – дури и го отфрлаше – ставањето на Американците и нивните конкретни интереси на прво место“, се вели во воведната реченица.

Со тоа заврши една недела непријателство меѓу администрацијата на претседателот Доналд Трамп и традиционалните сојузници како Европа, при што Трамп се закани дека ќе воведе царини на некои европски партнери за да извршат притисок за стекнување на Гренланд пред да објави договор што ја намали температурата.

Додека сојузниците се соочуваат со она што некои го сметаат за непријателски став од САД, тие речиси сигурно ќе бидат незадоволни кога ќе видат дека одделот на министерот за одбрана Пит Хегсет ќе обезбеди „кредибилни опции за да се гарантира американскиот воен и комерцијален пристап до клучни терени“, особено Гренланд и Панамскиот канал.

По расправијата оваа недела на состанокот на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, со канадскиот премиер Марк Карни, стратегијата веднаш повикува на соработка со Канада и другите соседи, а сепак издава остро предупредување.

„Ќе се ангажираме во добра волја со нашите соседи, од Канада до нашите партнери во Централна и Јужна Америка, но ќе се погрижиме тие да ги почитуваат и да го направат својот дел за да ги бранат нашите заеднички интереси“, се вели во документот. „А каде што не го сторат тоа, ние ќе бидеме подготвени да преземеме фокусирани, решителни дејствија што конкретно ги унапредуваат интересите на САД“.

Слично како и Стратегијата за национална безбедност на Белата куќа што ѝ претходеше, планот за одбрана ја зајакнува филозофијата на Трамп „Америка на прво место“, која се залага за неинтервенција во странство, доведува во прашање децении стратешки односи и ги приоритизира интересите на САД. Националната одбранбена стратегија последен пат беше објавена во 2022 година под тогашниот претседател Џо Бајден и се фокусираше на Кина како „предизвик за темпо“ на Америка.

Стратегијата истовремено бара помош од партнери во американскиот двор, додека ги предупредува дека САД „активно и бестрашно ќе ги бранат американските интереси низ целата Западна хемисфера“.

Тоа конкретно укажува на пристап до Панамскиот канал и Гренланд. Ова доаѓа само неколку дена откако Трамп изјави дека постигнал „рамка за иден договор“ за безбедноста на Арктикот со лидерот на НАТО, Марк Руте, што ќе им понуди на САД „целосен пристап“ до Гренланд, територија на сојузникот на НАТО, Данска.

Данските претставници, кои во четвртокот зборуваа под услов на анонимност за да разговараат за чувствителните преговори, велат дека формалните преговори сè уште не започнале.

Трамп претходно сугерираше дека САД потенцијално треба да размислат за повторно преземање на контролата врз Панамскиот канал и ја обвини Панама дека ѝ го отстапува влијанието на Кина. На прашањето оваа недела дали враќањето на каналот од страна на САД е сè уште на маса, Трамп се воздржа.

„Не сакам да ви го кажам тоа“, одговори претседателот. „Некако, морам да кажам, некако. Тоа е некако на маса“.

Пентагон, исто така, ја пофали операцијата со која беше соборен венецуелскиот претседател Николас Мадуро претходно овој месец, велејќи дека „сите наркотерористи треба да го земат предвид тоа“.

Новиот документ за политика ја гледа Кина – која администрацијата на Бајден ја сметаше за главен противник – како стабилна сила во Индо-пацифичкиот регион која само треба да се одврати од доминација над САД или нејзините сојузници.

Целта „не е да се доминира Кина; ниту пак е да се задушат или понижат“, се вели во документот. Подоцна се додава: „Ова не бара промена на режимот или некоја друга егзистенцијална борба“.

„Претседателот Трамп бара стабилен мир, фер трговија и почитувачки односи со Кина“, се вели во него, што следува по напорите за повлекување од трговската војна предизвикана од високите царини на администрацијата. Се вели дека ќе „отвори поширок спектар на воени комуникации“ со кинеската армија.