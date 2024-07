Одбележани сто години на Литванскиот фестивал на песната и танцот

Во Литванија се одбележа стогодишнината од Литванскиот фестивал за песна и танц, посветен на народната музика на балтичката земја.

Фестивалот, коj се одржува традиционално на секои 4 години поради долгите подготовки за него, трае една недела – оваа година започна на 29 јуни и се затвори на 6 јули.

На фестивалот учествуваа над 30 илјади изведувачи, од кои 12 илјади пејачи, кои пееја во 400 различни хорови. Во Дипломатскиот хор пееше Вилма Дамбраускиена, амбасадорка на специјална мисија, раководител на Канцеларијата во Скопје на Амбасадата на Литванија во Хрватска.

It was an incredible feeling to be part of the historic 100th Lithuanian Song Celebration. 🌟 We shared the emotions, beauty & power of 🇱🇹 songs that unite us worldwide. 🌍 Almost 12k Lithuanians in 400 choirs, including 🇱🇹 Diplomats’ Choir, sang together as one. pic.twitter.com/HCkyZGh4sq

— Vilma Dambrauskienė (@VilmaLTdiplomat) July 8, 2024