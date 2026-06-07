Денеска го пречекавме првиот лет на „Виз ер“ од Вроцлав до Охрид, летот донесе приближно 200 полски туристи, кои ги пречекавме со традиционалниот охридски специјалитет „ѓомлезе“, мал вкус на нашата регионална гастрономија и симбол на македонското гостопримство. А од вторник, 9 јуни, „Виз ер“ ќе почне да лета од уште еден град во Полска, поврзувајќи го Катовице со Охрид, истакна денеска Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија.

„Овие две нови рути од Вроцлав и Катовице ќе имаат значајна улога во зголемувањето на дојдовниот туризам во охридскиот регион и зајакнувањето на меѓународната видливост и пристапност на Охрид како дестинација. Втората причина за денешниов настан е увид во реконструкцијата на аеродромот во Охрид, која штотуку ја завршивме заедно со вицепремиерот г-динот Николоски“, кажа Курт.

Како то информираат во ТАВ, просторот за заминувања се проширува за 100 квадратни метри, новите шалтери за пријавување се веќе инсталирани и се целосно функционални, новиот систем за ракување со багаж е исто така инсталиран, а новите канцеларии за нашиот оперативен персонал во безбедносно-контролираната зона, лоцирани овде зад нас со површина од 270 квадратни метри, се во напредна фаза на изградба.

„Во моментов 65 отсто од целиот проект за реконструкција е завршен. Додека градежните работи се во тек, работењето на аеродромот продолжува непречено и без прекини. Летовите и патничките услуги функционираат непречено и покрај обемните активности за реконструкција. ТАВ Македонија за оваа реконструкција инвестира 2,7 милиони евра“, рече Курт.