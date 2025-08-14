чет, 14 август, 2025

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Право на пријавување имаат редовни студенти од прв и втор циклус, како и од интегрирани студии на јавни и приватни универзитети во државата, кои се државјани на Северна Македонија и немаат месечен приход поголем од минималната нето-плата

Од утре, 15 август, започнува аплицирањето за правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2025/2026 година. Рокот за пријавување за сите студенти е до 5 септември 2025.

Право на пријавување имаат редовни студенти од прв и втор циклус, како и од интегрирани студии на јавни и приватни универзитети во државата, кои се државјани на Северна Македонија и немаат месечен приход поголем од минималната нето-плата.

Аплицирањето се врши електронски преку порталот e-uslugi.mon.gov.mk, со задолжително прикачување на пополнета пријава и изјава за точност на податоците. Финансиската поддршка изнесува 140 денари дневно за купување храна, од понеделник до сабота, и не се исплаќа во периодот 1 јули – 1 октомври.

Исплатите ќе се вршат преку Шпаркасе банка, а студентите кои ќе го добијат правото ќе треба да потпишат договор за отворање на посебна сметка со наменска платежна картичка.

