чет, 7 август, 2025

Од утре нов топлотен бран, температурите околу 40 степени

Управата за хидрометеоролошки работи најавува период на стабилно и топло време

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Извор: Image by Gerd Altmann from Pixabay

Сончево и топло време со температури до 40 степени Целзиусови не очекува утре и во следните неколку денови. По краткотрајното заладување, Управата за хидрометеоролошки работи најавува период на стабилно и топло време со пораст на дневната температура.

Утре во земјава ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, дневните температури ќе се искачат до 38, а утринските до 20 степени. За време на викендот ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност и ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите ќе се искачат до 39 степени.

Македонија

Во следните денови нѐ очекуваат поројни дождови, ќе се намалат и температурите

Поројни дождови со грмежи во повеќе делови од земјата нѐ очекуваат попладнево и во следните неколку денови. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи,...
Македонија

Tемператури над 40 степени ќе има до 26 јули, бремени и хронично болни да не работат

Топлотниот бран со температури над 40°C ќе продолжи до 26 јули, па имајќи го предвид кумулативниот ефект на продолжената изложеност на високи температури врз...
Македонија

Стапија на сила високите царини на Трамп

Повисоките царински стапки на претседателот Доналд Трамп од 10 отсто до 50 отсто за десетици трговски партнери стапија на сила, тестирајќи ја неговата стратегија за намалување на трговскиот дефицит на САД...
Израелски воени команданти се против идејата на Нетанјаху за целосно заземање на Газа

Шефот на израелската војска се спротивстави на плановите на Бенјамин Нетанјаху да ги заземе областите во Газа што веќе не ги контролира, а премиерот се соочува со зголемен притисок поради војната...
Трамп најави дека е можно со Путин да разговара лице в лице за крај на војната во Украина

Претседателот Доналд Трамп би можел да се сретне со Владимир Путин веќе следната недела, изјави функционер на Белата куќа, додека САД продолжуваат со подготовките за воведување секундарни санкции, вклучително и потенцијално...
Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
