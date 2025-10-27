пон, 27 октомври, 2025

Од Скопје ќе се лета за Бари, Стокхолм, Мадрид и Ларнака, а од Охрид за Базел

Од петте нови линии што започнуваат денескa и утре, Мадрид и Бари се целосно нови дестинации за македонскиот пазар

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Оваа авиокомпанија моментално вработува 47 луѓе

Авиокомпанијата Визер воведува нови авиолинии кон Бари, Стокхолм, Мадрид и Ларнака од Меѓународниот Аеродром во Скопје и кон Базел од Аеродромот Св. Апостол Павле во Охрид.

Новите линии кон Стокхолм, Бари и Базел започнуваат денеска, а утре ќе започне и новата линија Скопје – Мадрид, со првиот лет во 16:05 часот. Враќањето на линијата Скопјe – Ларнака ќе започне со лет што пристигнува од Ларнака до Скопјe утре во 7:15 часот.

Летовите кои што започнуваат денеска, 27 октомври, од Скопје до Стокхолм и Бари, како и од Охрид до Базел, ќе се одвиваат два пати неделно – секој понеделник и петок. Летовите кои што започнуваат утре, 28 октомври, од Скопје до Мадрид, ќе се реализираат секој вторник, петок и сабота, а од Скопје до Ларнака – вторник и сабота.

Како што соопштуваат од TАВ Македонија, очекуваат голем обем на патнички сообраќај на сите пет нови линии на Визер, имајќи го предвид фактот дека сите овие градови се атрактивни туристички дестинации, кои беа барани од патниците. Од петте нови линии што започнуваат денескa и утре, Мадрид и Бари се целосно нови дестинации за македонскиот пазар. Ларнака и Базел се повторно воспоставени линии, додека Скопје – Стокхолм е нова авионска линија, а Визер отсега ќе лета кон главниот аеродром во шведската метропола – Арланда.

Купувањето и резервирањето на авионски билети може да се направи на веб-страницата на авиокомпанијата wizzair.com

„Новите дестинации кои ги најавувам, се избор на патниците, избор на оние патувачи кои што со нетрпение очекуваат да бидат повзрзани со овие градови од двата аеродроми, од овде во Македонија“, изјави Неџат Курт, Генерален директор на ТАВ Македонија.

