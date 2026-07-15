Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска соопшти дека додека четири земји направиле нов чекор напред кон членството во Европската Унија, Македонија повторно останува во застој на евроинтеграцискиот пат.

Од партијата оценуваат дека причината за тоа не се надворешни фактори, туку, како што наведуваат, политиките на премиерот Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ.

„Ова не е резултат на надворешни околности, туку директна последица од политиката на Христијан Мицкоски и неговата криминална организација ВМРО“, наведуваат од СДСМ.

Според партијата, членството во Европската Унија не претставува само политичка цел, туку значи пристап до европски фондови, нови инвестиции, подобар животен стандард и повеќе можности за граѓаните.

Од СДСМ посочуваат дека европската перспектива би овозможила младите да останат во земјата и да ја градат својата иднина, работниците да живеат достоинствено од својот труд, пензионерите да имаат посигурен живот, како и полесно движење без долги чекања на граничните премини.

Во соопштението се додава дека Владата, наместо да ја искористи шансата за забрзување на евроинтеграциите, ја држи државата во изолација преку, како што тврдат, блокирање на процесите и неспроведување на неопходните реформи.

„Додека други земји напредуваат и им обезбедуваат на своите граѓани европска иднина, Мицкоски ја осудува Македонија на стагнација и сиромаштија“, велат од СДСМ.

Од партијата порачуваат дека европската интеграција е единствениот пат кон подобра иднина за државата и нејзините граѓани, оценувајќи дека актуелната власт ја избира изолацијата наместо европската перспектива.