Од Обединетите Нации потврдија дека Газа и околните области се под целосен глад

Газа и околната територија официјално страдаат од целосен глад, објави глобална група експерти, речиси две години по почетокот на немилосрдната војна во која Израел го блокираше влегувањето на поголемиот дел од храната и другата помош во Појасот Газа, пренесува Њујорк Тајмс.

Групата, на која Обединетите нации и агенциите за помош се потпираат за следење и класифицирање на глобалните кризи со глад, соопшти дека најмалку половина милион луѓе во Губернацијата Газа се соочуваат со најтешките услови што ги мери: глад, акутна неухранетост и смрт.

Со ретки исклучоци, остатокот од вкупното население на Газа од два милиони луѓе, исто така, се бори со сериозен глад, според групата, Интегрирана класификација на фази на безбедност на храната, која е составена од експерти за несигурност на храната кои го следат светскиот глад.

За многу од тие луѓе, рече групата, условите веројатно ќе се влошат до крајот на септември, испраќајќи уште два губернации подалеку на југ – Деир ал-Балах и Кан Јунис – во официјален глад.

Групата во извештај објавен во петокот наведува дека комбинација од неколку фактори ја турнала Газа од криза со глад во глад: интензивирањето на конфликтот, строгите израелски ограничувања за помош, колапсот на здравствените и санитарните системи, уништувањето на локалното земјоделство и сè поголемиот број пати кога луѓето биле принудени да бегаат за нови засолништа.

Во извештајот, кој го опиша гладот ​​како предизвикан од човекот, се вели дека може да се „запре и да се промени“.

„Времето за дебата и двоумење помина, гладот ​​е присутен и брзо се шири“, се вели во извештајот.

Израелската безбедносна агенција која ги надгледува испораките на помош во Газа ги отфрли наодите на групата во петокот, велејќи дека експертите ги игнорирале израелските податоци за испораките на помош и ги превиделе напорите на Израел во последните неколку недели да донесе повеќе храна на територијата, што, според неа, ја подобрило ситуацијата. Сепак, службениците за помош велат дека овие мерки не се во согласност со она што е потребно по месеци недостиг.

Агенцијата, позната како Когат, ги критикуваше експертите дека се потпираат на она што го нарекуваат шпекулација и методологија што ја нарече сомнителна.

„Извештајот на ИПЦ се базира на делумни и несигурни извори“, изјави генерал-мајор Гасан Алиан, раководител на агенцијата, додавајќи дека „очигледно ги игнорира фактите и обемните хуманитарни напори“ предводени од Израел.

Смртните случаи од причини поврзани со глад веќе брзо се зголемија во Газа ова лето, се вели во извештајот, многу пред објавувањето во петокот.

Но, за групата за мониторинг да дојде до заклучок дека се случува глад, мораше да утврди дека Газа исполнува три услови: барем едно од пет домаќинства се соочува со екстремен недостиг на храна; одреден дел од децата се акутно неухранети; и најмалку двајца возрасни или четири деца од секои 10.000 луѓе кои умираат секој ден, или од чисто гладување или од комбинација на болести и неухранетост.

Групата соопшти дека процентот на домаќинства во Газа кои пријавуваат многу сериозен глад се дуплирал од мај до јули. Во градот Газа се зголемил повеќе од трипати.

Низ Газа, бројот на акутно неухранети деца експоненцијално се зголемил во последните три месеци, соопшти групата. Според Обединетите нации, на територијата има околу 1,1 милион деца.

Утврдувањето на глад од групата за следење на гладот ​​е реткост. Од своето основање во 2004 година, групата потврди само три други случаи на глад: во Сомалија во 2011 година, Јужен Судан во 2017 година и воено разурнатиот Судан минатата година. Повеќе од 100.000 луѓе починаа во Сомалија пред да пристигне официјалното прогласување на глад.

Во тие случаи, објавувањето на глад помогна да се фокусира глобалното внимание кон кризата и ги поттикна донаторите.

Веќе постои длабок меѓународен бес поради гладот ​​во Газа. Сликите на гладни деца, извештаите за хуманитарни работници, медицински работници и новинари кои се премногу слаби за да ја работат својата работа и сè поитните предупредувања од хуманитарните групи ја шокираа совеста низ целиот свет.

На Газа, исто така, не ѝ недостасуваат донации. Хуманитарните агенции велат дека имаат доволно резерви веднаш зад границите на територијата за да го нахранат целото население неколку месеци. Она што Газа го нема, велат тие, се дозволите или условите потребни за групите за помош да ги дистрибуираат тие резерви во Газа.

„Не се соочуваме со проблем со логистика, капацитет или ресурси“, изјави Тјада Д’Ојен Мекена, раководител на „Мерси Корпс“, група за помош што работи во Газа, во изјава по објавувањето во петокот. „Она што недостасува не е способноста да се одговори, туку политичката волја да се дозволи тоа. Неуспехот да се стори тоа ќе чини безброј дополнителни животи.“

Израел вели дека нивото на глад во енклавата е преувеличено и дека се труди да го намали. Портпаролот на израелската војска претходно изјави дека нема глад во Газа.

Израел прво ја прекина помошта за Газа како одмазда за нападот предводен од Хамас врз јужен Израел во октомври 2023 година, во кој беа убиени околу 1.200 луѓе, а околу 250 беа земени како заложници. Потоа, ограничените испораки на помош продолжија според систем управуван од Обединетите нации.