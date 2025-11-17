Од ноќеска на полноќ поскапуваат бензините за еден денар за литар, а цената на дизелот се зголемува за половина денар, одлучија членовите на Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ).

Со промените, новата цена на литар еуросупер БС-95 е 75,5 денари, еуросупер БС-98 ќе биде 77,5 денари, а еуродизел БС (Д-Е-V) ќе биде 72,5 денари.

Цената на екстра лесното масло за горење не се менува и останува 69 денари за литар. За 0,806 денари за килограм се намалува малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 35,621 денари.