Од ноќеска почнува изборната кампања за локалните избори

Изборната кампања за првиот круг за локалните избори ќе трае до 17 октомври

Од ноќеска на полноќ до 17 октомври ќе трае изборната кампања за првиот круг за локалните избори кои се закажани за 19 октомври. Кампањата за вториот изборен круг ќе трае до 31 октомври, а гласањето во втор круг е закажано за 2 ноември.

Право на глас на овие избори имаат вкупно 1 832 415 избирачи, според Избирачкиот список, кои ќе можат да излезат на 3 480 избирачки места и да гласаат за 309 кандидати за градоначалници и 577 кандидатски листи за членови на општинските совети со вкупно 10 499 кандидати.

Државната изборна комисија го утврди редоследот на гласачкото ливче, на првите девет места се парламентарните партии и коалиции, од 10 до 33 место се вонпарламентарните политички партии и коалиции, а независните кандидатски листи се на редните броеви од 34 до 153.

