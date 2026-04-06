Од ноќеска на полноќ цената на дизел горивото ќе изнесува 98 денари за литар, а цената на бензините 95 и 98 ќе изнесува 83,5 односно, 85,5 денари за литар, соопштија во Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ). Литар масло за горење екстра лесно 1 ќе чини 95,5 денари, а килограм мазут – 51,3 денари.

„Одлуката вклучува повластена стапка на ДДВ од 10% (освен за мазутот) и намалени износи на акцизите за дизел и бензин. РКЕ им укажува на нафтените компании да продолжат со постојната пракса и да го вкалкулираат обезбедениот попуст од страна на Владата со главниот добавувач ОКТА и да ги намалат малопродажните цени за 3 денари за литар за дизел и 2 денари за литар за бензините, со што ќе овозможат бенефитот од ова намалување директно да го почувствуваат граѓаните“, соопштуваат во РКЕ.