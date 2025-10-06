пон, 6 октомври, 2025

Од ноќеска бензините ќе поевтинат за денар и половина, а дизелот за денар

Од полноќ, ЕУРОСУПЕР БС - 95 ќе чини 74 денари, ЕУРОСУПЕР БС - 98 ќе чини 76 денари, а дизел гориво ќе чини 68,5 денари“, наведено е во соопштението на РКЕ

Мета

-

Фото: Мета.мк

Од ноќеска на полноќ, малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 и на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) се намалуваат за 1,50 денар, соопштија во Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ).

„Малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се намалува за 1 денар, а малопродажната цена на мазутот М-1 НС се намалува за 0,931 денари. Од полноќ, ЕУРОСУПЕР БС – 95 ќе чини 74 денари, ЕУРОСУПЕР БС – 98 ќе чини 76 денари, а дизел гориво ќе чини 68,5 денари“, наведено е во соопштението на РКЕ.

