Од користољубие си го убил братот, па го закопал во шупа

Обвинетиот верувал дека неговиот брат сака да му го преземе целиот имот, па го удирал по главата нанесувајќи му смртоносни повреди

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Мета.мк

Основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе обвинение за убиство против 43-годише маж, кој на 27 јули годинава од користољубие го убил својот помлад брат. Според информациите на ОЈО, на роденденот на жртвата, двајцата браќа започнале да се расправаат, бидејќи обвинетиот верувал дека неговиот брат сака да го преземе целиот имот. Поттикнат од чувства на гнев и омраза, тој со тапиот метален дел од тесла го удрил брат му по главата, а кога оштетениот паднал, уште два пати го удрил со теслата, нанесувајќи му смртоносни повреди.

Потоа обвинетиот си заминал, а следниот ден се вратил во домот на оштетениот и телото го префрлил во бањата. Во следните неколку дена исто така се враќал за да го прикрие делото, ја бришел крвта од подот и од предметите, а телото го пренел во шупата, го затрупал во ров и врз него ставил шперплоча и други предмети.

Во периодот од 30 јули до 5 август кога било откриено телото, обвинетиот во повеќе наврати повлекувал пари со банкарската картичка на жртвата.

Јавниот обвинител, со поднесеното обвинение, побара продолжување на притворот за обвинетиот.

