Од гостиварско село до мисијата која го претставува враќањето на човекот на Месечината. Албон Реџепи e Aлбанeц од Македонија кој што денеска се поврзува со еден од најголемите и најамбициозни проекти на НАСА, Aртемис II, пишува Порталб.мк во текстот кој го пренесуваме во целост. Со раководна улога во американската компанија Деветрон, тој е дел од тимот што придонесува за технологијата за тестирање и мерење за оваа вселенска мисија од глобално значење. Неговата приказна е доказ дека талентот, знаењето и посветеноста не познаваат граници. Успехот на Реџепи не е само личен, туку и причина за гордост за сите жители на Македонија.

Во интервју за Порталб.мк, Реџепи објаснува за предизвиците, одговорностите и посветеноста потребни за работата во проекти каде што нема простор за грешки и испраќа јасна порака до младите луѓе кои сакаат да го достигнат врвот во науката и технологијата.

Порталб.мк: Од гостиварско Чегране до проект на НАСА како што е Артемис II, како започна вашето патување во оваа област?

Албон Реџепи: Почетната точка на моето професионално патување беше семејниот бизнис што го имавме тука во Америка. По завршувањето на студиите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, првично се вработив во компанијата Фајзер, каде што

работев шест и пол години. Од 2022 година сум дел од Деветрон, каде што имам раководна позиција. Токму нашата работа и посветеност ни овозможија да постигнеме договор со НАСА бидејќи нашите производи беа соодветни за потребите на

нивната мисија.

Порталб.мк: Објаснете ни ја поконкретно вашата улога во овој проект и што значи да се биде дел од една таква вселенска мисија?

Албон Реџепи: Ние обезбедуваме производи што служат за тестирање и мерење. Овие производи се користат во фазата на развој и производство на компонентите за Артемис II. Тестирањето е од суштинско значење за проектот да нема грешки. Нашите производи

главно се наоѓаат во капсулата на Орион. Да се ​​биде дел од еден ваков проект е голема привилегија и гордост, бидејќи ваквите можности не се чести. Затоа, се обидуваме да го дадеме најдоброто од себе во секоја фаза од нашата работа.

Порталб.мк: Како дел од Артемис II, кои се најголемите технички или научни предизвици со кои се соочувате во една таква вселенска мисија?

Албон Реџепи: Во вакви проекти мора да бидете исклучително точни бидејќи тука е во прашање безбедноста и животите на астронаутите. Нема простор за грешки. Нашите производи се тестираат со години за време на фазите на развој, токму за да бидат што е можно побезбедни, поточни и покомплетни.

Порталб.мк: Што ја прави оваа мисија толку важна за иднината на истражувањето на вселената и каква улога мислите дека ќе игра во враќањето на човекот на Месечината?

Албон Реџепи: Во овој момент не можеме да дадеме многу информации за тоа што ќе се случи со враќањето на Месечината, освен фактот дека целта е таму да се создаде база за истражување и наука. Верувам дека повеќе информации ќе бидат откриени во мисиите

Артемис III и Артемис IV.

Порталб.мк: Како емигрант, кои се најголемите предизвици со кои сте се соочиле на вашиот пат до интегрирање во системот во странство и колку ве чинеше стигнувањето до тоа да придонесувате во толку големи мисии?

Албон Реџепи: Во Америка секој имигрант се соочува со различни предизвици. Но, верувајте ми, ако имате волја за работа можете да постигнете сè. Америка е земја на можностите и вашата работа не е залудна.

Порталб.мк: Каква порака имате за младите луѓе од Северна Македонија и дијаспората кои сонуваат да работат за институции како НАСА?

Албон Реџепи: Работете и учете. Никој не може да ве собори ако имате цел во животот. Работете напорно и ќе успеете.

Пишува: Лаура Лачи