Доналд Трамп и неговите советници разгледуваат „низа опции“ во обид да го добијат Гренланд, истакнувајќи во соопштението на Белата куќа дека користењето на американската војска за тоа е „секогаш опција“, пренесува Гардијан.

„Претседателот Трамп стави до знаење дека стекнувањето на Гренланд е приоритет на националната безбедност на Соединетите Американски Држави и дека е од витално значење да се одвратат нашите противници во арктичкиот регион. Претседателот и неговиот тим разговараат за низа опции за остварување на оваа важна цел на надворешната политика и, секако, користењето на американската војска е секогаш опција на располагање на врховниот командант“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит.

Коментарите на Ливит дојдоа откако лидерите на големите европски сили се спротивставија на долгогодишната желба на Трамп да ја освои арктичката територија.

Во знак на солидарност, лидерите на Франција, Германија, Велика Британија и други нации издадоа заедничка изјава со премиерката на Данска, Мете Фредериксен, во која ги повикаа САД да го почитуваат својот суверенитет. Тие напишаа во соопштението дека безбедноста на Арктикот е врвен приоритет за НАТО, одбранбен сојуз во кој се вклучени САД и Гренланд.

„Гренланд им припаѓа на своите луѓе“, се вели во соопштението. „Данска и Гренланд, и само тие, треба да одлучуваат за прашања што се однесуваат на Данска и Гренланд.“

Владата на Гренланд соопшти дека побарала од американскиот државен департмент „итен“ состанок со државниот секретар, Марко Рубио, министерката за надворешни работи и истражување на Гренланд, Вивијан Мотцфелд, и данскиот министер за надворешни работи, Ларс Леке Расмусен, за да разговараат за „тврдењата на САД за нашата земја“.

Расмусен изјави за данскиот јавен радиодифузер ДР дека состанокот ќе им даде шанса на Данците и Гренландците да ги исправат некои од тврдењата на Трамп, вклучително и дека има многу руски и кинески бродови околу Гренланд и дека Кина врши големо влијание таму преку инвестиции.

„Ние не ја споделуваме оваа слика дека Гренланд е преполн со кинески инвестиции… ниту дека има кинески воени бродови горе-долу по Гренланд“, рече тој, според радиодифузерот. Расмусен разговараше со новинарите по вонредната седница на данскиот комитет за надворешна политика и Министерството за одбрана, со само една точка на дневен ред: „Односите на Кралството со Соединетите Американски Држави“.

Министерката за одбрана на Данска, Троелс Лунд Поулсен, по состанокот изјави дека Данска потрошила милијарди за зголемување на безбедноста во Гренланд, а не, како што тврдеше Трамп оваа недела, со додавање само на „уште една санка за кучиња“.

Фредериксен претходно предупреди дека нападот на САД врз сојузник на НАТО би значел „крај“ на воениот сојуз и „безбедноста по Втората светска војна“. Тоа, рече таа, би бил крај на „сè“.

Трамп ги обнови повиците за преземање на Гренланд од страна на САД по апсењето на Николас Мадуро, претседателот на Венецуела, во саботата во темната ноќ. Следниот ден, Трамп рече дека Гренланд му е „многу очаен“, предизвикувајќи зголемување на тензиите меѓу САД, полуавтономната данска територија и Европа.

Гренланд постојано изјавува дека не сака да биде дел од САД. Идејата е непопуларна и во САД, каде што една анкета покажа дека само 7% од Американците се согласуваат со воено заземање на Гренланд.

Во претходно интервју за CNN, заменик-шефот на кабинетот на Белата куќа, Стивен Милер, посочи дека Данска нема право на арктичката територија, која е поранешна данска колонија и останува дел од нејзиното кралство. Додека островот богат со минерали, дом на 56.000 луѓе, има контрола врз повеќето внатрешни работи, Копенхаген продолжува да ја надгледува неговата надворешна и безбедносна политика.

Милер, исто така, тврдеше дека нема да биде потребна воена интервенција за преземање на островот бидејќи „никој нема воено да се бори против САД за иднината на Гренланд“.

Интервјуто за Си-Ен-Ен беше спроведено откако сопругата на Милер, десничарската подкастерка Кејти Милер, објави фотографија од американското знаме префрлено на мапа на Гренланд, со натпис „НАСКОРО“.

На приватен брифинг на Капитол Хил, Рубио им рече на пратениците во понеделник дека администрацијата би претпочитала да го купи островот од Данска отколку да го нападне, според извештај во Волстрит џурнал.

Стратешки сместен помеѓу САД и Русија, Гренланд се смета за сè поважен одбранбен центар и ново геополитичко бојно поле, бидејќи климатската криза и растечката милитаризација ги зголемуваат тензиите во регионот. Трамп рече дека Гренланд е клучен за националната безбедност на САД, иако САД веќе управуваат со база таму.

Со години, европските лидери најчесто го потценуваа – или понекогаш го омаловажуваа – интересот на Трамп за заземање на Гренланд. Но, брзото заземање на Мадуро од страна на елитните американски сили го промени тенорот.