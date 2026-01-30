Плаќањето на билет за едно возење преку СМС порака на бројот 185 за користење на ноќните автобуски линии ќе биде укинато почнувајќи од 1 февруари.

Како што информираат од Јавното сообраќајно претпријатие, користењето на јавниот превоз на ноќните линии во периодот од 00:00 до 05:00 часот ќе биде можно исклучиво со купен ноќен билет за едно возење од 50 денари кој ќе се купува директно во возилото кај возачот, како и преку електронски паричник со валидирање на билетот на валидаторот.

„Користењето на јавен превоз во ноќните линии од 00:00 до 05:00 часот важи со валидирање/купување на ноќен хартиен билет за едно возење кој чини 50 денари, исклучиво купен во возилото кај возачот и од електронски паричник преку валидаторот“, се вели во соопштението на претпријатието.

Од ЈСП напоменуваат и дека месечните, тримесечните, шестмесечните и годишните билети за бесплатно користење на јавен превоз кои важат од 05:00 до 24:00 часот за сите градски и приградски линии, не важат за користење на ноќни линии.