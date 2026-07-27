Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ) донесе одлука со која од 1 август цената на топлинската енергија за домаќинствата што се снабдуваат преку системот на ЕСМ Снабдување, ЕСМ Дистрибуција и ЕСМ Производство на топлина ќе се зголеми во просек за 5,96 проценти.

Според одлуката, просечната месечна сметка ќе се зголеми за околу 140 денари, односно од досегашните 2.353 денари на 2.493 денари.

За потрошувачите кои се снабдуваат преку поранешна Топлана Скопје Север, односно сегашна Енерџи Еколинк, зголемувањето изнесува во просек 3,6 проценти, а за корисниците на ЕСМ Енергетика цената ќе биде повисока за околу 5 проценти.

Според претседателот на РКЕ, Ацо Ристов, одлуката била донесена по сеопфатни економско-технички анализи на работењето на енергетските компании кои обезбедуваат топлинска енергија во Скопје.

Тој потсети дека првичните барања на компаниите биле значително повисоки и се движеле од 30 до 130 проценти, но по анализите било одлучено цената да се коригира за 5,96 проценти.

Ристов кажа дека анализите на РКЕ покажале дека жителите на Скопје кои се греат на топлинска енергија и понатаму плаќаат најнизок годишен надоместок во споредба со корисниците во Белград, Љубљана, Софија и Сараево.

Во меѓувреме, системот за топлинска енергија бележи и пораст на бројот на корисници. Во текот на една грејна сезона се приклучиле нови 1.521 потрошувач, со што вкупниот број домаќинства што се снабдуваат со топлинска енергија достигнал 67.494.