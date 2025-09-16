Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Основното јавно обвинителство Скопје утре ќе започне со увид на лице место за да ги истражи причините за настанувањето на пожарот во Трубарево. Истовремено, од Основниот кривичен суд е побарано да се продолжи притворот за нови 48 часа за сите четворица кои се опфатени со постапка до овој момент.

Од Обвинителството информираат дека екипи на СВР Скопје и денеска собирале докази на терен кои се потребни во постапката за загрозување на животна средина со отпад, а се преземаат и повеќе дејствија на обезбедување и анализа на документација. Увидните екипи на терен ќе ги координира јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје.