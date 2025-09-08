Обвинителството започна увид во опожарената фабрика „Макпрогрес-Винчини“ во Виница

Јавен обвинител од Кочани извршува увид по големиот пожар во фабриката во Виница, при што дел од магацините и натаму имаат жаришта. Обезбедени се видео снимки и е повикан е вештак-електроинженер за дополнителни проверки.

Од Обвинителството информираат дека увидните дејствија ќе продолжат и во наредните денови.

За заштита на плинската станица, која не беше зафатена од огнот, на лице место се поставени противпожарни возила.

Во меѓувреме, Обвинителството веќе обезбеди снимки од видео надзор и презема други дејствија во рамки на истрагата.