Обвинителството поведе постапка против разбојник, се заканувал со нож и одземал пари

Скопјанец ќе одговара за кривично дело разбојништво откако пред три дена маскиран со маица со која си го покрил лицето и капа, преку незаклучена влезна врата влегол во домот на негов соселанец во селото Бучимци. Во рацете држел ловечки нож и кога во една од собите го затекнал сопственикот, му се заканил дека ќе го убие ако не му даде пари.

Оштетениот, исплашен за својот живот, извадил 4.000 денари, но го замолил разбојникот да му дозволи да задржи барем 1.000 денари, бидејќи му се неопходни. Осомничениот се согласил и го напуштил местото со 3.000 денари кои противправно ги одзел од сопственикот.

Основното јавно обвинителство Скопје информира дека е поведена постапка против осомничениот за кривично дело разбојништво, а јавниот обвинител побара и притвор, бидејќи постои опасност од бегство, можност за влијание врз сведокот со заплашување и уценување, како и можност да го повтори делото.