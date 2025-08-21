чет, 21 август, 2025

Обвинителството поведе постапка против разбојник, се заканувал со нож и одземал пари

Jавниот обвинител побара и притвор, бидејќи постои опасност од бегство

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Pixabay.com

Скопјанец ќе одговара за кривично дело разбојништво откако пред три дена маскиран со маица со која си го покрил лицето и капа, преку незаклучена влезна врата влегол во домот на негов соселанец во селото Бучимци. Во рацете држел ловечки нож и кога во една од собите го затекнал сопственикот, му се заканил дека ќе го убие ако не му даде пари.

Оштетениот, исплашен за својот живот, извадил 4.000 денари, но го замолил разбојникот да му дозволи да задржи барем 1.000 денари, бидејќи му се неопходни. Осомничениот се согласил и го напуштил местото со 3.000 денари кои противправно ги одзел од сопственикот.

Основното јавно обвинителство Скопје информира дека е поведена постапка против осомничениот за кривично дело разбојништво, а јавниот обвинител побара и притвор, бидејќи постои опасност од бегство, можност за влијание врз сведокот со заплашување и уценување, како и можност да го повтори делото.

ПОВРЗАНО

Македонија

Покрената е истрага против лицето што се закануваше со подметната бомба во авион

Постапувајќи по кривичната пријава поднесена од МВР, предметен обвинител од ОЈО ГОКК донесе Наредба за спроведување на истражна постапка против едно лице за кое...
Повеќе
Македонија

Млада жена се обидела со перница да ја задуши бабата на сопругот

Млада жена се обидела да ја убие бабата на сопругот. Основното јавно обвинителство Скопје покрена истрага против 28-годишна жена, која е осомничена убиство во...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Голем пожар избувна денеска на пладне во бараките на Макотекс во Карпош 4 покрај кејот на Вардар во Скопје. Изгореа повеќе бараки кои се користеле за најразлични бизниси, од лимарија до...
Повеќе
Главна секција

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Жените жртви на родово базирано и семејно насилство во Северна Македонија и натаму не добиваат соодветна и ефективна заштита, поддршка и можности за реинтеграција, заклучи Државниот завод за ревизија, кој спроведе...
Повеќе
Македонија

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра

Јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција до Основниот кривичен суд Скопје поднесе Обвинителен акт против шест...
Повеќе
Балкан

Српскиот Академскиот пленум собира податоци за сите отпуштања на наставници од основните и средните училишта

Од Српскиот Академскиот пленум информираат дека директорите на основните и средните училишта, под целосна контрола на СНС, добиле партиска директива да не им ги продолжуваат договорите на наставниците кои учествувале во...
Повеќе

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Голем пожар избувна денеска на пладне во бараките на Макотекс во Карпош 4 покрај кејот на Вардар во Скопје. Изгореа повеќе бараки кои се користеле за најразлични бизниси, од...

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра

Српскиот Академскиот пленум собира податоци за сите отпуштања на наставници од основните и средните училишта

22 лица во старски дом повраќале и имале дијареа, се затруле од храна со ешерихија коли

Age of Empires IV добива своја верзија за PlayStation 5

Покрената е истрага против лицето што се закануваше со подметната бомба во авион

Евтина струја – дали навистина плаќаме најниска цена на електричната енергија во Европа?

Избрзано славење на проруските пропагандисти по средбата Путин-Трамп

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра