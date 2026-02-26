Во еден белградски бар се случи инцидент кога актерот и режисер Драган Бјелогрлиќ го удрил телефонот на тиктокерот Александар Шулц, попознат како Лепи, кој претходно го навредувал и го снимал. По овој повод, сега се огласи Првото основно јавно обвинителство, пренесува Српскиот Блиц.

„По настанот што се случи на 24 февруари 2026 година, околу 13:50 часот во салата МТС, во угостителскиот објект во кој биле А.Ш. и Д.Б, ве известувам дека дежурниот јавен обвинител на Првото основно јавно обвинителство во Белград, веднаш по известувањето, им наложил на полициските службеници од ПС Стари град да земат изјави од учесниците на настанот, сведоци, за да добијат снимки од видео надзорните камери, по што ќе се донесе одлука дали дејствијата на учесниците стекнуваат елементи на кривично дело за кое се презема гонење по службена должност или прекршок“, стои во соопштението од Обвинителството.

Тиктокерот влегол во кафулето, снимал цело време, му се приближил на Бјелогрлиќ и почнал да го испрашува и да го навредува. Бјелогрлиќ одговарал учтиво некое време, мислејќи дека е негов обожавател, а кога сфатил дека Шулц го навредува, одеднаш станал, го удрил по раката и по телефон.

Потоа тиктокерот продолжил да снима и го нарекол Бјелогрлиќ „нервозен“.

На 21 ноември минатата година, Драган Бјелогрлиќ бил осуден од Високиот суд во Белград на условна затворска казна од шест месеци, со двегодишна пробна казна, за насилно однесување кон неговиот колега Предраг Антонијевиќ на 23 август 2021 година, во хотелот „Амбасадор“ во Ниш.

На 23 август 2021 година, во раните утрински часови, Бјелогрлиќ повеќе пати го удрил режисерот Предраг Антонијевиќ по главата. За време на сослушувањето во обвинителството, Драган Бјелогрлиќ го призна извршувањето на кривичното дело и изрази жалење.

Александар Шулц е тиктокер под името „Лепи“, инаку студент на Факултетот за технички науки во Нови Сад, кој е исклучително критичен кон студентите во блокадата и редовно ги навредува во своите видеа на социјалните мрежи.

Од друга страна, медиумите кои ги поддржуваат студентите и опозицијата го обвинуваат дека е „режимски провокатор“ и дека „учествувал во нападот врз студентите во Кула“.