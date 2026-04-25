Еден градежен работник загина утрово, а четворица се повредени на градилиште во Кисела Вода, откако ги затрупа насип со земја. Градилиштето е во близина на кафулето „Фејс“ на улицата Козјак. На терен утрово имаше багери и камиони, а местето беше опколено со полиција која не им дозволуваше на новинарските екипи и на минувачите да се приближат до заштитната ограда.

Според последните информации од Ургентниот центар, примени се вкупно четири лица, од кои три се со полесни повреди.

„Четворица повредени работници се примени на Ургентен, еден е со скршеници на нозете, другите се со полесни повреди. Имаат нагмеченци, повреди на лактот. Едниот пациент ќе биде опериран“, изјави за Мета.мк д-р Игор Мерџановски од Ургентниот центар.

Попладнево соопштение стаса и од Основното јавно обвинителство (ОЈО), од каде што информираат дека дежурен јавен обвинител извршил увид на лице место на локацијата во Кисела Вода.

„Јавниот обвинител издаде наредба за обдукција на починатиот. Во насока на испитување на причините за несреќата и почитувањето на прописите за заштита при работа постапуваат и Државниот инспекторат за труд и општински градежен инспектор“, наведено е во соопштението од Обвинителството.

Мухамед Али, директорот на ЦУК информира дека утрово во 08:14 часот добиле повик за затрупани градежни работници со земја. „Д-р Драган Панов од Итната медицинска помош побара од нас асистенција за извлекување на затрупаните лица“, изјави тој.

Поранешниот градоначалник на Аеродром од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Ивица Коневски е сопственик на компанијата „Нар Инвестмент“ која е инвеститор на зградата во чие градилиште се случи несреќата. На информативната табла стои дека на оваа локација треба да се гради странбено-деловна зграда. Изведувач е фирмата „Јакимовски“ ДООЕЛ Скопје, а проектант и надзор „Сара-4 ДОО Скопје“. Пишува и дека инвеститорот добил правосилно одобрение за градба на таа локација од 09 март годинава.

Според јавно достапни информации, Коневски е сопственик и основач на компанијата, а Илија Коневски е директор. Основана е во ноември минатата година како друштво со ограничена одговорност.

