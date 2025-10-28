Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина

Основното јавно обвинителство Скопје денеска отвори истрага против директорот на „Комунална хигиена“, Сабахудин Рустеми и против управителот за отпад во јавното претпријатие за кривичното дело загрозување на животната средина и природата со отпад.

„Осомничените заедно постапиле спротивно на Законот за управување со отпад и на својата основна дејност за редовно собирање и транспортирање безопасен отпад на подрачјето на Град Скопје, како и на обврските предвидени во Оперативната програма за собирање и транспортирање на комуналниот отпад и на Оперативниот план за одржување на јавната чистота во Градот“, посочуваат од Обвинитеството.

Двајцата, со пропуштање на целосниот надзор над собирањето и транспортирањето на комунален отпад, како и со непрописното управување со отпадот овозможиле во текот на месецов да се создадат мали депонии на јавни и сообраќајни површини, во близина на предвидените садови за собирање комунален отпад, со што предизвикале значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот и водата и го довеле во опасност животот и здравјето на луѓето од предизвикување заразни или други болести.

Од ОЈО информираат дека сомненија се утврдени и констатирани со вонредните инспекциски надзори од овластените локални инспектори за животна средина кои излегоа на терен по насоки на јавното обвинителство, како и со експертско мислење за влијанието на отпадот врз јавното здравје и можноста за ширење заразни заболувања од Институтот за јавно здравје.

За осомничените Обвинителството ќе побара да се определи притвор.