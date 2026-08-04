Четири лица од селото Добри Дол ќе одговараат за предизвикување на општа опасност, бидејќи минатиот месец пукале со оружје на свадба.

Како што информираат од ОЈО, отккао била добиена пријава, Основното јавно обвинителство во Гостивар поведе постапка против четирите лица кои на 31 јули вечерта, во дворно место од семејна куќа во селото, на свадбена прослава, употребиле огнено оружје. Тие пукале во воздух од три пиштоли и една пушка од непозната марка и калибар и со тоа ги довеле во опасност животите на поголем број присутни на свадбената прослава.

„Бидејќи постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство на секој од осомничените, а едниот од нив покрај македонско има и словенечко државјанство, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка во Гостивар достави предлог за определување мерка притвор за осомничените“, велат од Обвинителството.