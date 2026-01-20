На осомничениот судија од Неготино да му биде определена мерка куќен притвор, предложил јавниот обвинител на судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд, иформираа денеска во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК).

„Денеска предметниот јавен обвинител го сослуша осомничениот судија и му ги предочи прибраните докази врз основа на кои се темели основаното сомневање дека ги сторил делата што му се ставаат на товар. Ценејќи ги објективните услови што е потребно да бидат исполнети за определување на мерка за обезбедување присуство, како и субјективните што истата ја оправдуваат, на судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје јавниот обвинител му достави предлог за определување мерка куќен притвор“, информираат во Обвинителството.

Освен оваа мерка, предложено е и определување на мерка на претпазливост – привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање.

Пред неколку дена ОЈО информираше дека врз основа на наредба што јавниот обвинител ја побарал и обезбедил од надлежниот суд, бил извршен детален претрес на локација во Неготино, во домот на родителите на осомничениот судија, каде соѕидани во простор во ѕидот биле пронајдени 350.000 евра, за кои постои сомнение дека биле незаконски стекнати и прикриени.

„Во рамки на опсежна истрага на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција иницирана откако на 14 декември беше осомничен адвокат поради сомненија за кривично дело – Примање награда за противзаконито влијание, во континуитет интензивно се преземаат дејствија што резултираа со проширување на постапката и кон судија од Апелацискиот суд во Скопје, осомничен за Противправно стекнување и прикривање имот за кој постојат сомненија дека е прибавен меѓу другото со дејствија на корупција и трговија со влијание“, рекоа тогаш во Обвинителството.