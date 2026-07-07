Семејството на американскиот конзервативен активист Чарли Кирк се сретна лице в лице со неговиот наводен убиец, додека обвинителите ги изложија своите докази за случајот за убиство против 23-годишниот Тајлер Робинсон на судско рочиште.

Рочиштето, кое треба да трае цела недела, ќе вклучува сведочења на сведоци и други докази за да се утврди дали Робинсон ќе биде суден.

Кирк, клучен сојузник на Трамп и основач на младинската организација „Turning Point USA“, беше смртно застрелан на 10 септември 2025 година додека зборуваше на кампусот на Универзитетот Јута Вали, започнувајќи интензивна потера.

Робинсон беше уапсен неколку дена подоцна по низа обвиненија, вклучително и убиство. Тој не се изјасни за виновен, но обвинителите бараат смртна казна.

Семејството на Кирк објави соопштение до локалните медиуми пред рочиштето, кое е предвидено да трае до петок. „Секое судско рочиште служи како болно потсетување на неговата смрт и загубата што неповратно влијаеше на нашите животи и животите на неговите деца“, изјави сопругата на Кирк, Ерика, неговите родители, Роберт и Кетрин, и сестрата, Мери. Тие им се заблагодарија на луѓето за изливот на молитви и љубезност по смртта на Кирк.

„Од почит кон судскиот процес, нема да коментираме понатаму во овој момент. Ве молиме за континуирана приватност додека се движиме низ овој процес и огромна тага.“

За време на рочиштето беа презентирани нови снимки, докази и сведочења на сведоци, вклучувајќи снимки од надзорни камери за кои органите на редот велат дека го покажале Робинсон на кампусот на училиштето во Јута четири пати на денот на пукањето – вклучително и часови по смртта на Кирк.

Прелиминарното рочиште служи како начин судијата да одлучи дали обвинителите имаат доволно докази за да го презентираат својот случај пред порота на судењето.

И обвинителите и одбраната на Робинсон ги испрашуваа сведоците кои сведочеа во текот на повеќечасовното рочиште. Тоа понуди преглед на тоа што може да вклучува одбраната на Робинсон, бидејќи тоа остана мистерија поради неговиот недостаток на изјаснување за обвиненијата.

Наводно, неговите адвокати ги доведуваа во прашање презентираните снимки, како Робинсон бил идентификуван како осомничен и обезбедувањето во училиштето.

На претходните рочишта, неговите адвокати се обидоа да исклучат разни докази и побараа од судијата Тони Граф да ја отстрани смртната казна.

Кирк се обраќаше пред толпата од под шатор на 10 септември, како дел од неговата турнеја „Американско враќање“ низ универзитетските кампуси, за време на која ги покани присутните да дебатираат со него.

Додека зборуваше за насилството со оружје, се слушна истрел; Кирк се струполи настрана.

Крис Бегли, еден од четворицата сведоци од органите на редот што се очекуваше да сведочат за време на еднонеделното сослушување, бил сместен во зградата погоре и од бучавата сфатил дека доаѓа од пушка, а не од пиштол.

Во понеделникот, на суд, тој опиша хаотична сцена на луѓе што викаат и трчаат и му рече на судот дека бил информиран од органите на редот дека еден стрелец е приведен.

Но, тој рече дека открил сомнителни докази што го навеле да верува дека можеби не е вистинскиот осомничен.

Извор: Би-Би-Си