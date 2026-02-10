Меѓународните обвинители за воени злосторства во понеделникот изјавија дека поранешниот претседател на Косово, Хашим Тачи, ги контролирал етничките албански герилски сили и дека треба да биде прогласен за виновен за воени злосторства и осуден на 45 години затвор, пренесе „Ројтерс“.

Тачи и уште тројца поранешни команданти на Ослободителната војска на Косово (ОВК) се обвинети за прогон, убиства, тортура и присилни исчезнувања на луѓе за време и непосредно по востанието во 1998–1999 година, кое на крај доведе до независност на регионот со албанско мнозинство од Србија.

„Обвинетите извршиле злосторства против нивните наводни противници со цел да ја преземат контролата врз Косово“, изјави обвинителката Кимберли Вест пред судот во Хаг.

Таа додаде дека во 1998 и 1999 година повеќе од 100 политички противници и лица кои биле сметани за соработници со српските безбедносни сили биле убиени, а стотици биле злоупотребувани во и околу 50 притворски кампови управувани од ОВК.

„Овој случај се однесува на целта на четворицата обвинети да ја стекнат и спроведуваат контролата врз цело Косово“, рече Вест при крајот на речиси тригодишното судење во специјалниот суд за воени злосторства на Косово во Хаг.

Тачи (57), кој служеше како премиер, министер за надворешни работи и претседател на независно Косово меѓу 2008 и 2020 година, како и неговите сообвинети, ги негираат сите обвиненија.