нед, 2 ноември, 2025

Обвинение за три лица кои краделе кабли од кругот на „Железара“ вредни 440 илјади евра

Обвинетите одзеле повеќе километри високоенергетски и среднонапонски кабли во сопственост на оштетените правни лице АД ЕСМ – Електрани на РСМ – Подружница енергетика Скопје и МакСтил АД Скопје во вкупна вредност од околу 440 илјади евра

МетаОд: Мета

-

Фото: Мета.мк

Обвинителен акт против три лица поднесе денеска Основното јавно обвинителство по спроведена истрага, кои како соизвршители сториле кривично дело – Тешка кражба од објекти на јавни инсталации кои се од посебно значење за сигурноста на луѓето и имотот согласно член 236 став 4 во врска со став 1 точка 1 од Кривичниот законик, информираат оттаму.

Како што е наведено, обвинетите, заедно и со други лица кои сè уште не се идентификувани, во периодот од март до почетокот на мај годинава, од кругот на фабриката „Железара“ во Скопје, односно од објектот на „Полуконти – ИГМ“ и подземните тунели низ кои поминуваат кабли за напојување со електрична енергија одзеле повеќе километри високоенергетски и среднонапонски кабли во сопственост на оштетените правни лице АД ЕСМ – Електрани на РСМ – Подружница енергетика Скопје и МакСтил АД Скопје во вкупна вредност од околу 440 илјади евра“, информираат во Обвинителството.

Во повеќе наврати, преку отвори со скалила кои водат во подземните тунели, обвинетите влегувале од погонот на „Полуконти – ИГМ“ и откако со апарат се уверувале дека каблите не се под напон, со батериска брусалка ги сечеле и ги складирале до влезот од тунелите.

„Поради нивните дејствија, на 9 април настанал и пожар во трафостаницата ТС Југ со кој била предизвикана и дополнителна штета на јавните инсталации за чие санирање биле потребни повеќе од 100 илјади евра, а не се реализирало и планираното производство и дистрибуција на електрична енергија кон крајните корисници на електрична енергија за период на санација на дефектите во вредност околу 60 илјади евра. Потоа на 6 мај, сите тројца обвинети заедно, со возило Фолксваген голф дошле до објектот и ги подготвувале каблите за транспорт. Но, при удар со кабел едниот осомничен бил повреден и тројцата отишле најпрво на Ургентниот центар „Мајка Тереза“, каде му биле констатирани повреди и му била укажана лекарска помош“, се наведува во соопштението од Овбинителството.

Потоа, сите тројца се вратиле во објектот, ги зеле алатите кои ги оставиле и се обиделе да го напуштат местото, но биле затекнати и лишени од слобода веднаш по излезот од кругот на „Железара“.

Јавниот обвинител до Основниот кривичен суд Скопје достави и предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за сите тројца обвинети, бидејќи сè уште постојат опасноста од бегство, можноста за влијание врз сведоци и ризикот да го повторат делото како основи поради кои таа мерка беше првично побарана и определена.

ПОВРЗАНО

Македонија

Поднесено обвинение за несреќа со загинат работник на сепарација на Вардар

Основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе Обвинителен акт против еден осомничен од Неготино за тешки дела против општата сигурност од член 292 став 2 во...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против поранешен директор, заменик директор и вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство за „проневера во службата“

СВР Скопје до ОЈО Скопје поднесе кривична пријава против З.А., поранешен директор на Агенцијата за храна и ветеринарство поради сомнение за сторено кривично дело...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Цеца го прекина концеротот откако беше исвиркана бидејќи го вееше бугарското знаме среде Велес

Ултра популарната српска турбо-фолк пејачка Цеца Ражњатовиќ, беше принудена да го прекине вчерашниот концерт во Велес, во предвечерието на вториот круг од локалните избори во Македонија, откако беше гласно исвиркана бидејќи...
Повеќе
Македонија

Кондарко: Нема пријави за проблеми од денешниот гласачки ден

Денеска своето право на глас го остваруваат болните и изнемоштени лица во своите домови, лицата во казнено поправни домови, како и лицата во старските домови, а во досега до ДИК нема стасано...
Повеќе
Главна секција

Виралниот „оатземпик“ пијалок нема врска со лекот „Оземпик“

Виралната мешавината од овес, лимета и вода, односно „оатземпик диета“, e тренд на социјалните мрежи, за која се тврди дека помага при слабеење. Трендот стекна популарност преку платформи како TikTok, каде...
Повеќе
Подглавна секција

Неготинец повикувал на дискриминација и на ускратување на изборното право на лица по етничка основа

Љ. Т., шеесет и седум годишен жител на Неготино, преку личен профил и профил кој го управува на социјална мрежа, објавил видео во кое употребил погрден и навредлив израз за лица...
Повеќе

Цеца го прекина концеротот откако беше исвиркана бидејќи го вееше бугарското знаме среде Велес

Ултра популарната српска турбо-фолк пејачка Цеца Ражњатовиќ, беше принудена да го прекине вчерашниот концерт во Велес, во предвечерието на вториот круг од локалните избори во Македонија, откако беше гласно...

Кондарко: Нема пријави за проблеми од денешниот гласачки ден

Виралниот „оатземпик“ пијалок нема врска со лекот „Оземпик“

Неготинец повикувал на дискриминација и на ускратување на изборното право на лица по етничка основа

Наставничка од Кавадарци влегла во Фејсбук профилот на колешка, директорката ги споделувала пораките

Балканскиот медиумски камион пристигнува во Македонија

Обвинение за три лица кои краделе кабли од кругот на „Железара“ вредни 440 илјади евра

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Цеца го прекина концеротот откако беше исвиркана бидејќи го вееше бугарското знаме среде Велес

Кондарко: Нема пријави за проблеми од денешниот гласачки ден

Виралниот „оатземпик“ пијалок нема врска со лекот „Оземпик“