саб, 4 октомври, 2025

ОБСЕ нотира цензура кон Левица во предизборниот период

ОДИХР укажува дека, слично како и кај правилата за надворешно рекламирање, формулата за распределба на средствата и платеното време за емитување не предвидува посебен третман за партиите кои имаат пратеничка група

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Мета.мк

Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), преку Канцеларијата за демократски институции и човекови права (ОДИХР), го поднесе преодниот извештај за локалните избори што се однесува на периодот од 5 септември до 1 октомври 2025 година. Во извештајот, меѓу другото, е нотирана и цензурата кон партијата Левица во однос на политичкото рекламирање.

ОДИХР укажува дека, слично како и кај правилата за надворешно рекламирање, формулата за распределба на средствата и платеното време за емитување не предвидува посебен третман за партиите кои имаат пратеничка група. По усвојувањето на Упатството за радиодифузерите од страна на ААВМУ, Левица реагираше со поднесување Барање за привремена мерка до Основниот граѓански суд во Скопје, барајќи стопирање на примената на насоките и нивна измена, со цел партијата да биде вклучена во формулата за распределба на платеното политичко рекламирање.

Иако Изборниот законик предвидува медиумите да ги покриваат изборите на фер, избалансиран и непристрасен начин, со донесеното Упатство Левица фактички останува исклучена од медиумскиот простор и од платеното политичко рекламирање, освен во рамките на задолжителното информирање во вестите за изборните активности.

„Со ова на Левица ѝ се нанесува директна штета и се влијае на изборниот резултат – од бројот на освоени гласови до советничките и градоначалничките места“, посочуваат од партијата.

Правниот тим на Левица веќе поднесе неколку тужби до надлежните судови во земјава, како и барање за времена мерка за стопирање на примената на спорното упатство. Од таму најавуваат дека, доколку се исцрпат сите домашни правни средства, случајот ќе го изнесат пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур.

Партијата ја оценува оваа цензура како израз на „очај на владејачката гарнитура на ДПМНЕ“, чијашто, како што велат, катастрофална политика резултирала со „огромно незадоволство на народот“. Левица порача дека народот ќе ја казни власта на изборите закажани за 19 октомври.

ПОВРЗАНО

Македонија

Упатството на ААВМУ за политичко рекламирање на седница на Уставен два дена пред изборен молк

Уставниот суд на 15 октомври ќе ја разгледува иницијативата на Левица со која партијата го оспорува Упатството на ААВМУ за платено политичко рекламирање во...
Повеќе
Македонија

Адвокатот на Левица се сретна со претставници на ОБСЕ во врска со неможноста за рекламирање

Адвокатот Катерина Јовановска, која е претставник на правниот тим на Левица, оствари средба со Радивоје Грујич - правен аналитичар во ОБСЕ-ОДИХР. На средбата се дискутирало...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

Ghost of Yotei е на врвот помеѓу игрите со самураи во моментов

По скорешното излегување на играта Ghost of Yotei гејмерите, особено гејмерките беа доста пријатно изненадени. Женската популација на гејмери доби нова хероина во ликот на Атсу - која е жена ронин...
Повеќе
Подглавна секција

Повторно се пријавени воздушни напади во Газа и покрај повикот на Трамп до Израел „веднаш да престане со бомбардирањето“

Агенцијата за цивилна одбрана на Газа соопшти дека Израел извршил десетици воздушни напади и артилериско гранатирање врз Газа и покрај апелот на Трамп до Израел веднаш да се престане со бомбардирањето,...
Повеќе
Македонија

ОБСЕ нотира цензура кон Левица во предизборниот период

Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), преку Канцеларијата за демократски институции и човекови права (ОДИХР), го поднесе преодниот извештај за локалните избори што се однесува на периодот од 5...
Повеќе
Македонија

Поднесено обвинение за убиството на турскиoт државјанин во Штип

По спроведена истражна постапка, Основното јавно обвинителство Штип поднесе Обвинителен акт за петмина турски државјани инволвирани во убиството на Енес Оздемир од Турција во мај годинава. Еден од обвинетите се товари за...
Повеќе

Ghost of Yotei е на врвот помеѓу игрите со самураи во моментов

По скорешното излегување на играта Ghost of Yotei гејмерите, особено гејмерките беа доста пријатно изненадени. Женската популација на гејмери доби нова хероина во ликот на Атсу - која е...

Повторно се пријавени воздушни напади во Газа и покрај повикот на Трамп до Израел „веднаш да престане со бомбардирањето“

ОБСЕ нотира цензура кон Левица во предизборниот период

Поднесено обвинение за убиството на турскиoт државјанин во Штип

Првата жена лидер на владејачка партија во Јапонија е ултраконзервативна ѕвезда во група доминирана од мажи

Раперот Шон „Диди“ Комбс е осуден на четири години затвор за обвиненија поврзани со проституција

Аеродромот во Минхен беше принуден да ги прекине летовите втор ден по ред поради забележани дронови

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Ghost of Yotei е на врвот помеѓу игрите со самураи во моментов

Повторно се пријавени воздушни напади во Газа и покрај повикот на Трамп до Израел „веднаш да престане со бомбардирањето“

Поднесено обвинение за убиството на турскиoт државјанин во Штип