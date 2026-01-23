Соединетите Американски Држави вчера објавија планови за „Нова Газа“ обновена од нула, која ќе вклучува станбени кули, центри за податоци и крајбрежни одморалишта, дел од напорите на претседателот Доналд Трамп да го унапреди примирјето меѓу Израел и Хамас, потресено од постојани прекршувања. Во Појасот Газа, здравствените претставници изјавија дека израелските воздушни напади во четвртокот убиле пет лица во енклавата. Немаше непосреден коментар од Израел за насилството, најновото што го наруши октомврискиот договор за примирје.

Трамп го претвори примирјето во поширока иницијатива „Одбор за мир“ насочена кон решавање на конфликтите на глобално ниво. Откако беше домаќин на церемонија на потпишување за одборот во Давос, Швајцарија, во четврток, Трамп го покани својот зет Џаред Кушнер да ги презентира плановите за развој на Газа, нејзините густо населени градови и места кои сега се во урнатини од двегодишната војна.

Кушнер и претстави на публиката мастер план за она што тој го нарече „Нова Газа“, прикажан на мапа со кодирани бои со области резервирани за станбена изградба, центри за податоци и индустриски паркови.

Слајдовите вклучуваа слика од медитерански брег преполн со блескави кули слични на оние во Дубаи или Сингапур. Тие сугерираа дека обновата ќе започне во Рафа на југ, област под целосна израелска воена контрола.

Но, тие не се осврнаа на клучните прашања како што се имотните права или компензацијата за Палестинците кои ги загубија своите домови, бизниси и средства за живот за време на војната. Ниту пак се осврнаа на тоа каде раселените Палестинци би можеле да живеат за време на обновата.

Кушнер не кажа кој ќе го финансира обновата, што прво ќе бара расчистување на околу 68 милиони тони урнатини и воен отпад.

„Во наредните недели во Вашингтон ќе се одржи конференција каде што ќе се објави многу од придонесите што ќе бидат дадени од приватниот сектор“, рече Кушнер, без да образложи повеќе.

Слајдовите што ги покажа Кушнер беа речиси идентични со слајдовите што протекоа во Волстрит џурнал во декември.

Трамп ја изнесе идејата за трансформирање на долго осиромашената и дотраена Газа во ривиера на Блискиот Исток, идеја што предизвика критики од Палестинците.

Презентацијата на Кушнер во Давос следеше по забелешките на Али Шаат, палестинскиот технократски лидер поддржан од Вашингтон за администрирање на енклавата според планот од 20 точки на Трамп за Газа.

Клучен неисполнет елемент на прекинот на огнот беше повторното отворање на клучниот граничен премин Рафах на Газа со Египет за влез и излез на Палестинците. Шаат, зборувајќи преку видео врска, објави дека преминот Рафах ќе се отвори следната недела.

„Отворањето на Рафа сигнализира дека Газа повеќе не е затворена за иднината и за војната“, рече Шаат.

Израел, кој ја контролира страната на преминот од Газа, го отфрли повторното отворање сè додека Хамас не ја исполни својата обврска за прекин на огнот за враќање на останките на последниот заложник држен на територијата.

По објавата на Шаат, израелски политички извор рече дека се вложуваат посебни напори за враќање на останките на Ран Гвили и дека Израел ќе разговара за повторно отворање на преминот почнувајќи од следната недела.

Следната фаза од планот на Трамп за Газа предвидува разоружување на Хамас и распоредување на меѓународни мировници во преполната, крајбрежна енклава, додека израелските трупи се повлекуваат понатаму. Првата фаза го остави Израел под контрола на повеќе од половина од Газа, а Хамас држи дел од територијата по должината на брегот.

Израел продолжи да извршува воздушни и артилериски напади во Газа, честопати обвинувајќи ги милитантите на Хамас за подготовка на напади врз неговите трупи или за навлегување во областите што ги контролира.

Здравствените службеници во болницата Ал Шифа, најголемата во Газа, изјавија дека четворица Палестинци биле убиени во четврток од израелско тенковско гранатирање во предградието Зејтун во источен град Газа. Петто лице било убиено од израелски оган во Кан Јунис на југ, соопштија здравствените службеници.

Израелската војска не даде веднаш коментар.

Еден ден претходно, во израелски оган загинаа 11 лица, вклучувајќи две момчиња и тројца новинари, соопштија здравствените службеници. Во четврток, Палестинците во Газа одржаа погреби за тројцата новинари, за кои застапниците на печатот рекоа дека користеле дрон за снимање шатори во кои се сместени раселени лица.

Без давање докази, израелската војска изјави дека дронот што го користеле бил поврзан со Хамас и претставувал закана за безбедноста на војниците. Војската прецизно ги погодила осомничените кои го активирале дронот, соопшти војската.

Израел уби повеќе од 480 Палестинци откако стапи на сила прекинот на огнот, велат здравствените службеници, додека милитантите убија тројца израелски војници.