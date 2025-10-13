пон, 13 октомври, 2025

Објавени добитниците на државната награда „23 Октомври“

Актерот Гоце Тодоровски, писателот за деца и возрасни Александар Кујунџиски, поетот, романсиер, драмски писател и новинар Братислав Ташковски и писателот академик Божин Павловски, се годинашни добитници на наградата

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

фото: Министерство за култура / Фејсбук

Добитници на годинашната дрѓавна наградата во областа на културата и уметноста за 2025 година се: актерот Гоце Тодоровски, писателот за деца и возрасни Александар Кујунџиски, поетот, романсиер, драмски писател и новинар Братислав Ташковски и писателот академик Божин Павловски, соопштија денеска од одборот за доделување н наградата.

„Наградата се доделува за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоцијата на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство од јавен интерес на Република Северна Македонија. Свеченото врачување на наградите ќе се одржи на 23 октомври 2025 година на пладне во Собранието“, информираат оттаму.

ПОВРЗАНО

Македонија

Дариус Конџи е добитник на Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“

Дариус Конџи е добитник на Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“. наградата вчера му ја додели министерот за култура и туризам,...
Повеќе
Македонија

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“

Борче Стаменов од „Донирај компјутер“ и доц. д-р Ирфан Ахмети од Универзитетската клиника за ендокринологија се добитници на годинашната награда „Мајка Тереза“. Оваа државна награда...
Повеќе

Најнови

Македонија

Улицата „Белградска“ зад Клиничкиот центар станува еднонасочна

Улицата „Белградска“, која се наоѓа над Клиничкиот центар станува еднонасочна. Во иднина, по оваа сообраќајница ќе се вози во насока од булеварот „Мајка Тереза" кон улицата „Димче Мирчев“. Од јавното претпријатие „Улици...
Повеќе
Македонија

Планетата го достигна својот прв катастрофален климатски пресврт

Планетата го достигна својот прв катастрофален климатски пресврт, при што коралните гребени се соочуваат со „широкораспространето умирање“, пренесува „Гардијн“. Според нов извештај, Земјата го достигнала својот прв катастрофален климатски пресврт поврзан...
Повеќе
Македонија

Стасаа холандски вакцини против сезонски грип, во тек е пријавување за вакцинација

Сите граѓани кои се заинтересирани да се вакцинираат против сезонски грип, треба да се пријават на vakcinacija.mk, потсетуваат во Министерството за здравство. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население: повозрасни лица...
Повеќе
Македонија

Хелсиншкиот комитет остро реагира против говорот на омраза во изборниот процес

Хелсиншкиот комитет за човекови права со загриженост го следи засилувањето на говорот на омраза во јавниот простор и на социјалните мрежи во периодот пред локалните избори во Република Северна Македонија. Политичките...
Повеќе

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Улицата „Белградска“ зад Клиничкиот центар станува еднонасочна

Планетата го достигна својот прв катастрофален климатски пресврт

Стасаа холандски вакцини против сезонски грип, во тек е пријавување за вакцинација