Во објавата се тврди дека за неколку дена резервите на руската Централна банка пораснале за 4,5 милијарди долари и дека таа во јануари имала девизни резерви во висина од 582 милијарди долари. Она што е прескокнато да се каже во оваа објава е дека повеќе од половина од овие средства Русија не може да ги користи. Околу 300 милијарди евра од резервите на руската централна банка се блокирани во ЕУ и другите партнери од Г7 со санкциите коишто ѝ беа воведени откако изврши агресија на Украина, пишува „Вистиномер“ во својата анализа.

Oбјава на Фејсбук во којашто се говори за висината на девизните резерви на Руската Федерација има недостаток на контекст, затоа што се вели дека резервите на Централната банка на Русија изнесуваат 582 милијарди долари, но тоа не е вистинската реалност. Имено, повеќе од половина од овие средства се замрзнати со санкциите коишто ѝ беа воведени на Русија откако таа изврши агресија на независна и суверена Украина.

Во објавата, којашто е предмет на оваа рецензија, се тврди дека за неколку дена резервите на руската Централна банка пораснале за 4,5 милијарди долари и дека таа во јануари имала девизни резерви во висина од 582 милијарди долари. Објавата е со цел да се величи Русија, да се покаже дека таа е силна и покрај војната што ја води во Украина речиси една година и последиците кои што ги трпи поради тоа. Она што е прескокнато да се каже во оваа објава е дека повеќе од половина од овие средства Русија не може да ги користи. Затоа овој пост без соодветен контекст преставува манипулација на јавноста.

Американските министерства за правда и финансии формираа глобална оперативна работна група на 16 март 2022 година како дел од опсежните меѓународни санкции против Русија поради нејзината инвазија на Украина. Меѓу членовите се: Австралија, Велика Британија, Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија и Европската комисија.

Во 100-те дена од нејзиното основање, глобалната група блокираше и замрзна повеќе од 330 милијарди долари средства кои им припаѓаат на санкционираните Руси и на Централната банка на земјата.

Блокираните или замрзнатите средства вклучуваат средства во вредност од повеќе од 30 милијарди долари што им припаѓаат на санкционираните Руси (вклучително и јахти, бродови, хеликоптери, недвижен имот, слики и други уметнички дела) и средства во вредност од над 300 милијарди долари што ги поседува Централната банка на Русија.

Во март 2022 година, Европската комисија формираше Работна група „Замрзнете и одземете“ за да обезбеди координација на активностите на земјите-членки на ниво на ЕУ. Со нејзина помош, земјите-членки на ЕУ замрзнаа 19 милијарди евра имот на руските олигарси. Околу 300 милијарди евра од резервите на руската централна банка се блокирани во ЕУ и другите партнери од Г7.

За да се искористи максимумот од овие средства и да се започне со обнова на Украина, Комисијата во ноември минатата година им претстави различни опции на земјите-членки за да се осигура дека Русија ќе одговара за злосторствата извршени за време на војната во Украина. Комисијата предлага да се создаде нова структура за управување со замрзнатите и имобилизирани јавни руски средства, да ги инвестира и да ги користи приходите за Украина.

Претседателката на Комисијата, Урсула Фон дер Лејн, изјави дека Русија мора да плати за своите ужасни злосторства.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022