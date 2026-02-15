Обилните врнежи од дожд што ја зафатија земјава во текот на ноќта и претпладнето предизвикаа поплави и излевање на реки во Кичевскиот, Гостиварскиот, Скопскиот и Тетовскиот регион, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК) во пресекот на состојбата до 12:30 часот.

Најсериозна е состојбата во Кичево, каде Зајашка река се излеа на улицата „Прилепска“ и зафати повеќе куќи. Извршена е евакуација на околу 180 лица, кои се сместени во спортската сала „Христо Узунов“. Регистрирано е и заезерување на улицата „29 Ноември“ во населбата Подварош, при што се поплавени подрумски простории во повеќе објекти. Поплавени се и објекти на болницата во Кичево. На терен интервенираат екипи од полицијата, ЈП „Комуналец“ и други надлежни служби, а известени се локалната самоуправа и Дирекцијата за заштита и спасување. Организирана е достава на храна и вода за евакуираните со поддршка од Црвениот крст, а од Скопје се испратени дополнителни тимови со ќебиња, душеци и друга неопходна помош. Според досегашните информации, нема животно загрозени лица, но врнежите и понатаму се интензивни и состојбата внимателно се следи.

Од општина Кичево информираа дека „поради лошите временски услови и интензивните врнежи“, повторно настанале поплави кај ул. „Прилепска“. Според нив, погодени се околу 200 лица, и оние кои имаат потреба од времено згрижување ќе бидат сместени во спортската сала во Иванидол.

Од општината апелираат на смиреност, трпение и внимателност и препорачуваат да се избегнува движење низ поплавени улици и подрумски простории. „Доколку има ризик, исклучете електрична енергија во домовите“, додаваат оттаму.

Во Скопскиот регион, преку бројот 112 се пријавени повеќе случаи на поплавени дворови и подрумски простории во селата Идризово, Буковиќ и Зелениково, како и во населбата Радишани. Пријавите се проследени до надлежните општини, извршен е увид и се преземаат мерки за санирање на штетите. Директорот на ЦУК, заедно со претставници на Владата и локалната самоуправа, е на терен во општина Сарај, каде се координира институционалната реакција. Екипи од противпожарните служби вршат испумпување вода од поплавените објекти, додека ЈП „Водовод и канализација“ работи на стабилизирање на канализациската мрежа.

Во Гостиварскиот регион поплавени се куќи во селото Беловиште и во населбите Циглана и Бањечница, а во селото Балиндол е пријавен затрупан канал поради што се зафатени неколку домови. Во една од поплавените куќи во Беловиште биле заглавени две деца и нивната мајка, по што биле известени противпожарната единица и полицијата. Поплавите се резултат на излевање на Сушичка река и затрупани канали, а планирано е ангажирање механизација за расчистување.

Во Тетовскиот регион е пријавено свлечиште на патниот правец Тетово – село Ѓермо, поради што патот е блокиран за сообраќај. Од утринските часови е воведена и забрана за сообраќај на тешки товарни возила и автобуси на патот Тетово – Попова Шапка поради врнежи од снег. Засега нема значително зголемување на водостојот на реките во овој регион.

Надлежните институции информираат дека остануваат на терен сè додека состојбата целосно не се стабилизира, со цел заштита на населението и намалување на материјалната штета.