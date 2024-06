Обид за државен удар во Боливија, уапсен шефот на вооружените сили

Полицијата во Боливија го уапси шефот на групата која се обиде да изврши државен удар и да ја собори левичарската влада, неколку часа откако претседателската палата во Ла Паз беше нападната од војници.

Стотици припадници на армијата и оклопни возила зазедоа позиции на плоштадот Мурило каде се наоѓаат клучните владини згради, пренесува Би-би-си.

Едно оклопно возило вчера ја срушило главната порта на претседателската палата, овозможувајќи им на војниците да влезат, пред подоцна сите да се повлечат.

Воениот лидер на бунтовниците, генералот Хуан Хозе Зунига, рече дека сака да ја „реконструира демократијата“ и дека, иако засега го почитува претседателот Луис Арсе, „ќе има промена на владата“.

Вчера попладнето, претседателот Арсе ги повика граѓаните да излезат на улиците за да ја одбранат демократијата на земјата од очигледниот обид за државен удар, откако војниците ја презедоа контролата на централниот плоштад.

„Ни треба боливискиот народ да се мобилизира и да се организира против овој државен удар и во корист на демократијата. Не можеме да дозволиме, уште еднаш, обиди за пуч да однесат боливиски животи“, рече Арсе во видеопорака снимена во Големиот дом на народот, официјалната претседателска резиденција.

Неговите коментари дојдоа откако другите членови на администрацијата и лидерите од Латинска Америка тврдеа дека е во тек пуч предводен од армијата.

