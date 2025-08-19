вто, 19 август, 2025

Обезбедени повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани

Сите донации се резултат на поддршката од хумани граѓани, компании и организации од земјата и дијаспората, кои несебично се вклучија во оваа акција, велат од иницијативата

МетаОд: Мета

-

Фото: Support Kocani

Граѓанската иницијатива „Support Kocani“ информира дека досега се донирани повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани. Оттаму во соопштение велат дека еден од најважните сегменти на помошта на оваа иницијатива, е набавката на специјализирана компресивна облека, која е неопходна во долготрајниот процес на третман и рехабилитација на преживеаните од изгореници.

„Со три пратки досега се обезбедени вкупно 368 парчиња компресивна облека, кои веќе се испорачани и предадени на Општата болница во Кочани за користење од страна на преживеаните лица. Значаен дел од парите се насочени кон директна поддршка на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје, како и кон лицата кои се уште се хоспитализирани таму. Досега се донирани 100 комплети T-LAB PRP KIT и 10 комплети Exomine SMART KIT, со вкупен износ од 267.000 денари, 4 пакувања протеини и 4 пакувања аминокиселини, со вкупен износ од 19.120 денари и сет креми за подобрување на еластичноста на кожата, со вкупен износ од 53.428 денари Овие материјали се наменети за третман на рани, регенерација на кожата и подобрување на процесот на рехабилитација, со цел полесно и побрзо опоравување на засегнатите лица“, наведено е во соопштението од иницијативата.

Оттаму додаваат дека заклучно со денеска, вкупниот прилив на наменската сметка изнесува 4.594.345 денари.

„Сите донации се резултат на поддршката од хумани граѓани, компании и организации од земјата и дијаспората, кои несебично се вклучија во оваа акција. Овие бројки не се само финансиски податоци – тие се доказ за солидарност, заедништво и човечка хуманост. Благодарни сме на секој поединец и секоја компанија кои веруваа во оваа иницијатива и помогнаа од срце. Нашата работа не застанува тука – продолжуваме да бидеме тука за засегнатите лица и нивните семејства, сè додека постои потреба,“ – велат од иницијативата.

