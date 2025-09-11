чет, 11 септември, 2025

Обединетото Кралство се залага за правата на жените и девојчињата во Западен Балкан

Дополнително, Велика Британија ќе помогне организациите од Западен Балкан да имаат пристап до глобалната клириншка куќа „Стоп за неконсензуалните интимни слики“. Платформата овозможува отстранување интимни фотографии споделени без согласност, а досега има избришано над 300.000 содржини со стапка на успех од 90 отсто

МетаОд: Мета

-

Фото: Британска Амбасада

Обединетото Кралство ќе обезбеди нова финансиска и институционална поддршка за заштита на правата на жените и девојките во земјите од Западен Балкан.

На Форумот за родова еднаквост во Сараево, специјалната претставничка на Обединетото Кралство за жени и девојки, бароницата Хариет Харман, најави средствата кои ќе им помогнат на организации како Фондацијата „Квина Тил Квина“ во борбата против родово базираното насилство и во зајакнувањето на граѓанското општество во регионот.

Дополнително, Велика Британија ќе помогне организациите од Западен Балкан да имаат пристап до глобалната клириншка куќа „Стоп за неконсензуалните интимни слики“. Платформата овозможува отстранување интимни фотографии споделени без согласност, а досега има избришано над 300.000 содржини со стапка на успех од 90 отсто.

„Денешниот свет се менува брзо и иако жените направија голем исчекор во
последните 100 години, мизогинијата е во подем, на улиците, на нашите екрани
и во нашите домови. Жените и девојките не само што се клучни за постигнување на нашите цели, туку и ќе го забрзаат нашиот успех.“ изјави Харман.

 Форумот за родова еднаквост е вовед во лидерскиот состанок на Берлинскиот процес што ќе се одржи во Лондон во октомври, каде шесте земји од Западен Балкан заедно со европските партнери ќе разговараат за унапредување на регионалната соработка.

ПОВРЗАНО

Ctrl - Z

Балканскиот медиумски камион ја започнува својата турнеја

Балканскиот медиумски камион ја започнува својата турнеја низ 20 градови во шест земји од Западен Балкан: Косово, Босна и Хецеговина, Црна Гора, Албанија, Северна...
Повеќе
Македонија

Watch and Warn Disinfo: Се очекува влијание на српските медиуми врз есенските изборни процеси во регионот

Дезинформациите претставуваат постојан предизвик во Западен Балкан, бидејќи штетните кампањи често се насочени кон клучни настани со цел данти-ЕУ а ги продлабочат поделбите, да...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

Млади од Карпош и Зелениково ќе учат за управување со водни текови

Млади од 15 до 39 години од Општините Карпош и Зелениково можат да се пријават и да учествуваат на едукативен настан посветен на управување со водни текови што ќе се одржи...
Повеќе
Македонија

Поднесено обвинение против тројцата што откупувале старо железо на Вардариште

Основното јавно обвинителство Скопје ја заврши истражната постапка и денеска поднесе обвинение против три лица кои пет години откупвале старо железо, метални производи, стари акумулатори и други обоени метали на импровизирани...
Повеќе
Македонија

Обединетото Кралство се залага за правата на жените и девојчињата во Западен Балкан

Обединетото Кралство ќе обезбеди нова финансиска и институционална поддршка за заштита на правата на жените и девојките во земјите од Западен Балкан. На Форумот за родова еднаквост во Сараево, специјалната претставничка на...
Повеќе
Подглавна секција

Политико: Америка го бара патот кон излезот

На универзитетски кампус во Јута, куршум кој патуваше речиси 200 јарди испукан од непознат стрелец не го прободе само МАГА-инфлуенсерот Чарли Кирк туку ја прободе и самата идеја што Кирк ја...
Повеќе

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Млади од Карпош и Зелениково ќе учат за управување со водни текови

Поднесено обвинение против тројцата што откупувале старо железо на Вардариште

Политико: Америка го бара патот кон излезот