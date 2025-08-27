Обединетите Нации бараат праведна истрага по израелскиот напад на болница во Газа во кој загинаа 20 лица

Обединетите Нации соопштија дека треба да има правда по двојниот напад на Израел врз болница во Газа во кој загинаа најмалку 20 лица, бидејќи првичната израелска воена истрага соопшти дека нападот бил насочен кон камера поставена од Хамас.

Осудувањето на нападот, чии жртви беа пет новинари и четворица здравствени работници, се зголемува, а британскиот премиер Кир Стармер го опиша како целосно неоправдлив.

Вчера, израелските одбранбени сили (ИДФ) ја објавија својата првична истрага, во која беа идентификувани неколку празнини за понатамошна истрага.

Ова се случи откако Израелците започнаа ден на национални протести со кои ја повикуваат својата влада да прифати договор за ослободување на заложниците.

Во нападот во понеделникот врз болницата Насер во Кан Јунис, во првиот напад загина најмалку едно лице, снимател на Ројтерс, кој имаше пренос во живо од скалите на страната на зградата на болницата. Во вториот напад на истата локација околу 10 минути подоцна беа погодени новинарите и спасувачите кои беа на местото на настанот.

Најмалку 20 лица беа убиени, вклучувајќи четворица здравствени работници и пет новинари кои работеа за меѓународни медиуми, вклучувајќи ги Асошиејтед Прес, Ројтерс, Ал Џезира и Middle East Eye.

„Ова е шокантно и неприфатливо и покренува многу прашања за таргетирањето на новинарите и сите овие инциденти апсолутно мора да бидат истражени, а одговорните мора да бидат повикани на одговорност. Овие истраги треба да дадат резултати. Потребна е правда. Сè уште не сме виделе резултати или мерки за одговорност “, изјави во вторникот портпаролот на канцеларијата за човекови права на ОН, Тамин ал-Хитан.

Во својата изјава, Израелските одбранбени сили (ИДФ) соопштија дека идентификувале камера поставена од Хамас во областа на болницата која се користела за набљудување на активноста на војниците на ИДФ, без да обезбедат докази.

„Војниците дејствувале за да ја отстранат заканата со напаѓање и расклопување на камерата“, се вели во соопштението. Се тврди дека шестмина од убиените биле терористи. Портпарол на војската подоцна изјави дека новинарите кои работеа за Ројтерс и Асошиејтед Прес не биле цел.

Извештајот на Израелските одбранбени сили (ИЗД) се чини дека е промена во тонот од изјавата на премиерот Нетанјаху во понеделник вечерта, во која инцидентот беше окарактеризиран како трагична несреќа.

Сепак, ИЗД не објасни зошто вториот напад бил извршен неколку минути по првиот. Наместо тоа, тие рекоа дека е потребна понатамошна истрага за процесот на одобрување, вклучувајќи ја употребената муниција и процесот на донесување одлуки на терен на војската.

Израел постојано ги таргетираше болниците во Газа во текот на војната, и покрај заштитата што ја добиваат според меѓународното право, велејќи дека медицинските установи ги користи Хамас.

Во Израел, демонстрантите блокираа автопатишта со запалени гуми и одржаа демонстрации во Тел Авив и други градови за да бараат од нивната влада да се согласи на договор за прекин на огнот за враќање на преостанатите заложници што ги држи Хамас и да се стави крај на војната.

Израелската влада го отфрли предлогот за прекин на огнот што го прифати Хамас, и покрај тоа што претходно го потпиша. Нетанјаху вели дека владата сега сака поинаков договор според кој сите заложници ќе бидат ослободени во една размена.

Израел верува дека само 20 од 50-те заложници што ги држи Хамас во Газа се уште живи по 22 месеци војна.

„Израел се спротивставува на Нетанјаху и неговиот режим. Уште еден ден за протест, уште еден ден за да се осигураме дека прашањето за заложниците останува висок приоритет. Уште еден ден за притисок врз Нетанјаху и да го принудиме да ја заврши војната и да постигне договор за заложниц“, рече Јехуда Коен, татко на Нимрод Коен, кој беше земен како заложник во нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година.

Во Ерусалим, стотици демонстранти се собраа пред канцеларијата на премиерот каде што се одржуваше состанок на безбедносниот кабинет.

Катар, една од страните вклучени во разговорите за прекин на огнот, рече дека медијаторите сè уште чекаат одговор од Израел на најновиот предлог.

„Одговорноста сега е на израелската страна да одговори на понудата што е на маса. Сè друго е политичко позирање“, рече портпаролот на Министерството за надворешни работи, Маџед ал-Ансари.

Во меѓувреме, американскиот пратеник Стив Виткоф изјави дека денеска претседателот Доналд Трамп ќе претседава со состанок за повоениот план за Газа во Белата куќа.

„Мислиме дека ќе го решиме ова на еден или друг начин, секако пред крајот на оваа година“, изјави тој.