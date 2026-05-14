Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху тајно ги посети Обединетите Арапски Емирати за време на израелско-американската војна со Иран, соопшти неговата канцеларија, но ОАЕ подоцна негираа дека се случила каква било посета.

Нетанјаху се сретна со претседателот на ОАЕ, шеикот Мохамед бин Зајед Ал Нахјан, на собир што „резултираше со историски пробив во односите меѓу Израел и Обединетите Арапски Емирати“, според израелското соопштение. Земјата од Персискиот Залив ги нормализираше односите со Израел во 2020 година.

Официјалната новинска агенција WAM на ОАЕ подоцна објави статија во која ги негира извештаите што циркулираат за посетата на Нетанјаху. Според WAM, односите на земјата со Израел се јавни и се водат во рамките на добро познатите и официјално прогласени Авраамови договори и не се засноваат на нетранспарентни или неофицијални договори.

Извештајот на Емиратите, исто така, негираше дека било која израелска воена делегација била примена во ОАЕ.

Соопштението на Израел дојде еден ден откако американскиот амбасадор во Израел, Мајк Хакаби, откри дека Израел испратил оружје за воздушна одбрана „Железна купола“ и персонал за да ги користи во ОАЕ.

ОАЕ се соочи со ирански ракетен и беспилотен оган дури и по постигнувањето на прекинот на огнот минатиот месец. Се обидува да им сигнализира на нервозните инвеститори дека останува отворен за бизнис и безбеден.

Минатата недела, WAM објави дека Нетанјаху бил меѓу лидерите кои го повикале претседателот на Емиратите за да ги осудат иранските напади и да ја изразат својата солидарност со федерацијата на Персискиот Залив.

Тоа беше ретко јавно признание за директни разговори меѓу земјите кои ги нормализираа односите во Абрахамовите договори од 2020 година и ги зајакнаа нивните врски за време на војната со Иран.

Иран го критикуваше тој договор и постојано сугерираше во текот на годините дека Израел одржува воено и разузнавачко присуство во Емиратите.

Израелските лидери повремено ги посетуваа ОАЕ во последните години по нормализирањето на односите.