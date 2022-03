Генералното собрание на Обединетите Нации со резолуција го прогласи 15 март за Меѓународен ден за борба против исламофобијата, пренесува Еј-Би-Си Њус.

Оваа одлука е усвоена преку консензус на светската организација, која денес брои 193 земји членки. Истата е ко-спонзорирана од 55 воглавно муслимански држави и го посочува правото на слобода на религија и верување, што потсетува на резолуцијата донесена во 1981 година која повикува на „елиминација од сите форми на нетолеранција и дискриминација базирани на религијата или верувањето“.

Веста оваа одлука беше споделена и на Твитер профилот на ОН:

„Генералното собрание повикува на зајакнување на меѓународните напори за поттикнување на глобален дијалог за промоција на културата, толеранцијата и мирот, на основа на почитувањето на човековите права и различностите во сферата на религијата и верувањата.“

#UNGA proclaims 15 March the International Day to Combat Islamophobia.

General Assembly calls for strengthened international efforts to foster global dialogue on promotion of culture of tolerance & peace, based on respect for human rights & for diversity of religions & beliefs. pic.twitter.com/DTf2dLYNeB

— United Nations (@UN) March 16, 2022