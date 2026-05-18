Вкупно 80 нуркачи од Македонија, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина викендов ги чистеа водите на Охридското Езеро, во големата еколошка акција за чистење на подводниот свет, што ја организира нуркачкиот центар „Амфора“.

Во текот на акцијата, со централна локација во автокампот Градиште, беше отстрането големо количество отпад од дното на езерото, во најголем дел пластика, лименки, но и автомобилски гуми и друг отпад.

„Во акцијата учествуваа вкупно 80 нуркачи од осум клубови во земјава и по еден клуб од земјите од регионот, обединети со заедничка цел, заштита на едно од најстарите и највредните природни богатства во Европа, со што уште еднаш се испрати силна порака за значењето на еколошката свест, заштитата на природата и регионалната соработка“, информираат организаторите.