Мртви тела на цивили во Буча со недели лежат на улиците, и покрај тврдењата на руската војска дека убиствата се случиле откако нивните трупи го напуштиле градот, пренесува Њујорк тајмс.

Според анализата на сателитските снимки пред и потоа, што ги направи американскиот дневен весник, телата на убиените лица се наоѓаат таму повеќе од три недели, односно во периодот кога руските сили го контролирале и тој регион.

Satellite images refute Russia’s claim that the killing of civilians in Bucha, a suburb of Ukraine’s capital, occurred after its soldiers had left town, a New York Times analysis found. https://t.co/yTsRuItPuA

