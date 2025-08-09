Новото видео со гејмплеј на Виртуа Фајтер 6 ги хајпна гејмерите

По излегувањето на најскорешниот гејмплеј трејлер за играта Виртуа Фајтер 6 се создаде огромен хајп затоа што фановите сфатија дека конечно ќе ја добијат најквалитетната игра во жанрот. Тоа што извежбаното око на гејмерите ширум светот го забележа е дека борбите се со тенденција за реалистичност, без претерани светлосни ефекти, без полнење на power up, без жонглирање на противници со долги комбоа туку баш приказ на удари какви што навистина ги има во боречките вештини. Сето ова претставено во ултра модерна графика. Ова е е видеото што го демонстрира горенаведеното, кое за кратко време доби голема популарност:

Во видеото ликот Акира облечен како Ип Ман во серијата со глумецот Дони Јен се бори со женскиот лик Стела во нивото за вежбање на играта. Ударите се слеани и малтене реалистични, без преголеми претерувања свен ефектот за импакт на критични удари што отскокнува од концептот. Скоро сите движења од гејмплејот се изводливи-момент што ќе го приметат практиционерите на вистински боречки вештини.

Првата верзија од Виртуа Фајтер излезе во 1993 година и своевремено можеше да се игра во големата флиперница што беше сместена на охридската ривиера до кејот. Во 1994 година излезе и првата верзија на Текен што беше одговор од Namco на Virtua Fighter од SEGA. Всушност и истиот девелопер Seiichi Ishii којшто претходно имаше работено на Virtua Figher, по напуштањето на работота на таа игра, работеше и на првата верзија на Tekken.

Новонајавената игра Виртуа Фајтер 6 претендира да стане најважната тепачка игра во е-спорот.

Што се однесува до тоа како изгледаат други нивоа, засега се знае дека ќе имаат и кршливи околини на рабовите од различните нивоа, а и самото борење ќе изгледа како нешто сосема ново и приземјено. Без екстраваганциите со полначки комбоа на Текен и без крвавоста на Мортал Комбат серијалот. Како што може да се види на следното гејмплеј видео на играта во развој што излезе пред шест месеци:

Ова видео SEGA го нарекоа „концептуално видео во предпродукција”.

За излегувањето на играта нема конкретен датум, а играта ја развива студиото Ryu Ga Gotoku што стои зад серијалот игри Yakuza/Like a Dragon. A што се однесува до дополнителни информации за Виртуал Фајтер 6 во продолжение ви го презентираме подолгото претставување на играта на EVO 2025 настанот, каде се објаснува процесот на правење на играта и што се нуди од технички аспект опишано од самите девелопери: