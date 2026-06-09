Најавени се неколку нови видеоигри во кои ќе бидат застапени женски главни ликови – протагонисти, и тоа во серијалите игри „God of War“, „Tomb Raider“, „Fable“, „Senua“ и „Stellar Blade.“

„God of War: Laufey“

Лауфеј (или скратено Феј) е сопругата на херојот – убиец на богови Кратос од серијалот „God of War“ за кој имаме и претходни написи овде.

Феј ќе биде хероината во следното продолжение на серијалот пробивајќи се низ подземниот свет со магичен меч-како посебен карактер со кој комуницира и интелигентен ентитет што е полу-технолошка, полу-магична коцка што ‘и помага.

Кратос и неговиот син Атрејас мислат дека Лауфеј е почината, а таа е всушност заробена во меѓу зона на подземниот свет и се обидува преку битки да дојде до семејството. Тоа што е најинтересно околу правењето на оваа игра e што за ликот на Магичната Коцка -актерот бил ставен во „Motion Capture“ конструкција на коцка околу него -за да се долови природност на комуникација со другите две актерки.

Коцката во оваа игра – многу потсетува на ликот „Ордис“ од играта „Warframe“ за која имаме повеќе написи овде. Ордис во „Warframe“ е Вештачка Интелигенција која го води операторот на патувања низ универзумот во мало вселенско летало наречено Орбитер и се манифестира со холограм од коцкаста конструкција со свои емулации на емоции за дополнителен комичен ефект. Слична е и улогата на Коцката како водич на Феј во „God of War“ само во сетинг на Епска Фантастика.

„Tomb Raider: Catalyst“

Најавена е и најнова верзија на „Tomb Raider“ со Лара Крофт -најпознатиот женски лик во гејмингот за која имаме претходни написи тука, верзија што се очекува да ја трансформира франшизата во ново руво и најдобро издание досега. Играта е наменета за возрасни и има поднаслов „Catalyst.“

„Fable“

Исто така ќе има ново долгоочекувано продолжение на играта Fable каде ќе надградувате женски лик по име Изабел во истиот свет, но со драстично подобрена графика и анимации. Иако има референци со стилот на претходните игри од серијалот сè е толку изменето што личи како тотално нова игра со дисктинктивна естетика, која што за среќа не потсетува на веќе постоечки игри од жанрот на RPG игри -освен потсетувањето на серијалот игри Hogwarts Legacy за кој може да прочитате повеќе на следниов линк, иако е Fable e сработена да делува помрачно и посериозно -се очекуваат и карактеристичните добро сработени шуми и замоци кои ги имаше во претходните делови од Fable, како и одмерена доза на хумор. Преднарачките за играта се отворени и ќе излезе на 23 Февруари 2027 година.

„Stellar Blade: Blood Rain“

Најавен е и втор дел на крвавата игра Stellar Blade игра за која имаме известувано кога се појави првата верзија за што може да прочитате на следниот линк. Поднасловот на играта е референца и за играта со вампирката „ Blood Rayn “ што беше една од најкрвавите игри за компјутер пред 20 години а сега на пазарот за таква игра се смета токму Stellar Blade серијалот. Исто така има референци и директно пресликани сличности со „Old School“ анимето „ Ghost in The Shell.“

Senua

Одличниот серијал што започна со играта „Senua Hellblade“ доби трејлер за трет дел од играта наречена само „Senua“ игра што додека се игра целосно потсетува на интерактивен „синематик“-(назив за анимација филмче за најава на игра.) За уникатниот концепт и квалитет на играта како и комбатот и воедно начинот на којшто се изработува овој серијал игри може да прочитате повеќе овде.