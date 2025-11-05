Зохран Мамдани е избран за градоначалник на Њујорк со убедлива победа над поранешниот гувернер Ендру Куомо. Со повеќе од 97% преброени гласови, Мамдани доби повеќе гласови – најмалку 1,03 милиони – од сите други кандидати заедно, вклучувајќи ги Куомо и републиканецот Кертис Слива, пренесува Гардијан.

Калифорнија го усвои Предлогот 50, мерката што привремено ќе ја прераспредели државата со надеж дека ќе се спротивстави на напорите на републиканците да го сторат истото во Тексас. Новите мапи би можеле да им помогнат на демократите да освојат пет дополнителни места во Претставничкиот дом на САД.

Претседателот Доналд Трамп се обрати на својата социјална мрежа Трут Сошл, за да се дистанцира од загубите. Тој, исто така, ги повика републиканците да усвојат реформа на гласачите и да го прекинат филибастерот. Додека Мамдани зборуваше, Трамп објави криптична последна порака од ноќта: „И ТАКА ЗАПОЧНУВА!“.

Мамдани директно му се обрати на Трамп во неговиот победнички говор во Бруклин, ветувајќи дека ќе ја искористи својата улога во градското собрание за да се спротивстави на неговата политика на поделба. Новоизбраниот градоначалник рече: „Доналд Трамп, бидејќи знам дека ме гледаш, имам четири збора за тебе: зголемете ја јачината на звукот“.

Додека резултатите од изборите продолжуваат да се објавуваат, земјата одбележа уште една пресвртница: 36-ти ден од затворањето на владата, најдолго во историјата на САД.

Затворањето го надмина претходниот рекорд од 35 дена поставен во декември 2018 и јануари 2019 година за време на првиот мандат на Доналд Трамп, кога законодавството за финансирање на владата беше одложено поради неговото инсистирање да се вклучат пари за изградба на ѕид по должината на границата со Мексико, известува Крис Штајн.

Застојот започна на првиот ден од октомври, откако демократските сенатори одбија да гласаат за закон за финансирање на владата, освен ако не вклучува продолжување на даночните кредити од ерата на Џо Бајден, кои ги намалуваат трошоците за здравствени планови купени преку берзите на Законот за прифатлива здравствена заштита (ACA). Се очекува десетици милиони Американци да не можат да си дозволат осигурување откако кредитите ќе истечат на крајот од 2025 година.

Претставничкиот дом, контролиран од републиканците, во септември го усвои законот за финансирање, а само еден демократ гласаше „за“, а претседателот Мајк Џонсон оттогаш ја држи комората надвор од седница. Тоа го префрли голем дел од законодавната акција во Сенатот, каде што Џон Тун, лидерот на мнозинството, имаше 14 гласа за законодавството – сите од нив не успеаја поради недоволна поддршка од демократите.

Непартиската канцеларија за буџет на Конгресот предвидува дека затворањето ќе ја чини економијата дури 14 милијарди долари во БДП, во зависност од тоа колку долго ќе продолжи.

Мамдани не тргуваше со суптилности во своите забелешки во вторник вечерта. Но, минливото споменување на „големиот Њујорчанец“ сигурно немаше да остане незабележано од неговиот противник – синот на тој голем Њујорчанец.

„Еден голем Њујорчанец еднаш рече дека, додека водите кампања во поезија, управувате во проза“, рече Мамдани, повторувајќи ја често цитираната диктума од покојниот гувернер на Њујорк, Марио Куомо – политичка вистина што значи дека сеопфатните визии испорачани за време на кампањата не секогаш се преведуваат во негламурозната работа на управување.

Мамдани понуди свој пресврт, можеби признание за многуте политички битки што претстојат: „Ако тоа мора да биде вистина, нека прозата што ја пишуваме сè уште се римува и нека изградиме сјаен град за сите“.