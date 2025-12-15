Македонски пејачи ќе бидат ѕвездите на новогодишниот дочек, а градоначалникот Орце Ѓорѓиевски најави дека нема да има огномет. Каролина Гочева, Тамара Тодевска, Миле Кузмановски, Куку Леле, Огњан Здравсковски, Пајак, Лара, Два Бона и Тина Перовска ќе настапат на забавата на 31 декември на плоштадот „Македонија“, што ќе го организира Државната видеолотарија. Градот Скопје ќе плати за украсувањето, кое ќе чини 70.000 евра.

Вечерва на посебна манифестација, за која Ѓорѓиевски вели дека ќе стане традиција, ќе засвети и новогодишната елка и ќе започне украсувањето на улиците и плоштадите и ќе се отвори новогодишниот маркет. Секој ден од 18 часот ќе има новогодишна програма со музички настапи на млади уметници, а за време на викендите од 12 часот ќе има и програма за деца. На 27 декември напладне ќе биде организирана забава на која ќе пристигне и Дедо Мраз со подароци и изненадувања за сите присутни.

Ѓорѓиевски вели дека градот треба да излезе од апатијата, а скопјани заслужуваат забава и повика сите да дојдат и заедно да ја дочекаат новата година.

„Ќе зборувам со сите колеги градоначалници на сите општини, да нема двоење на граѓаните на засебни забави. Ги поканувам сите заедно со семејствата да дојдат на плошатдот, да го исполниме Скопје со позитивна енергија“, рече Ѓорѓиевски.