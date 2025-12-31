Плоштадот „Македонија“ ќе биде локацијата каде што вечерва скопјани ќе можат да се соберат на новогодишна забава на која со песните на домашни изведувачи ќе ја испратат старата 2025 година. Програмата, како што велат градските власти, е креирана за сите генерации, а ќе започне во 19,45 часот со песните на Миле Кузмановски, ќе продолжи со Огнен Здравковски, Дина Јашари, Куку Леле и Тамара Тодевска.

Ќе настапат и Пајак, Лара и Два Бона, а во Новата година, Скопје ќе влезе со песните на Каролина Гочева.