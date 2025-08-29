пет, 29 август, 2025

Ново дело на Озбек Ајваз во Паркот на франкофонијата: Минатото не е товар туку извор на инспирација

Преку минатото можеме да градиме поубава сегашност и иднина. Печатениот весник имаше поголема веродостојност затоа што секоја информација поминуваше низ строга редакциска проверка. Денес, во дигиталната сфера вестите се побрзи, но често и непроверени, па затоа хартиената форма сè уште симболизира доверба, вели Ајваз

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

Фото: Meта.мк

Младиот уметник Озбек Ајваз пред неколку дена ја одржа својата втора по ред самостојна изложба, насловена како „Гласот на минатото“, која се одржа во мобилно-монтажна галерија во Паркот на франкофонијата.

На клупа е изложена скулптура на човек кој чита весник направена од стари рециклирани материјали собирани од дворови, работилници, а дел подарени.

Темата, како што вели Ајваз за Мета.мк, е поврзана со сеќавањето за културното наследство.

Фото: Мета.мк

„Сакав да покажам дека минатото и понатаму зборува, само треба да знаеме да го слушнеме. Пораката што сакав да ја испратам е дека минатото не е товар, туку извор на инспирација. Преку него можеме да градиме поубава сегашност и иднина. Печатениот весник имаше поголема веродостојност затоа што секоја информација поминуваше низ строга редакциска проверка. Денес, во дигиталната сфера вестите се побрзи, но често и непроверени, па затоа хартиената форма сè уште симболизира доверба“, вели Ајваз.

На уметникот му биле потребни пет месеци за да ја изработи железната скулптура.

„Користев рециклирани и стари материјали, дел собрани од работилници, дворови, а дел подарени. Секој од нив носи своја приказна“, додава Ајваз.

Тој на младите автори-уметници им порачува да бидат искрени, да експериментираат и да бидат упорни, бидејќи како што вели, искрената уметност секогаш го наоѓа својот пат до луѓето.

Озбек стана препознатлив во јавноста по неговата изложба во 2022 година, кога пред зградата на Филхармонијата го претстави своето дело „Тешкото“ оро, составено од осуммина играорци во природна големина. Делото е изработено од отпадно железо.

ПОВРЗАНО

Македонија

Вечерва почнува Меѓународниот салон за стрип „Велес 2025“

Вечерва во Европската куќа во Велес ќе се отвори 22 издание на Меѓународниот салон за стрип „Велес 2025“. На манифестацијата ќе се доделат награди,...
Повеќе
АРТ

Зоран Кардула со нова изложба утре во НОБ

„Flora Imaginarium“ е името на изложбата на уметникот и графички дизајнер Зоран Кардула, која утре може да се погледне во НОБ од 20 часот. „Изложбата...
Повеќе

Најнови

Македонија

На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Уште двајца повредени од пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани се пуштени на домашно лекување, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски. На болничко лекување остануваат тројца пациенти, двајца...
Повеќе
Подглавна секција

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против државјанин на Република Хрватска, кој е осомничен за кривично дело – телесна повреда, кој при вршење семејно насилство во домот во...
Повеќе
Македонија

Мицкоски: Почнуваат подготовки за третата фаза од железничкиот Коридор 8

Почнуваат подготовки за третата фаза од изградбата на железничката пруга на Коридорот 8, на делницата од Куманово до Бугарија, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Тој информира дека се надминати сите пречки...
Повеќе
Подглавна секција

Британија не ја поканува израелската влада на одбранбениот саем поради војната во Газа

Велика Британија објави дека не ја поканува израелската владина делегација на меѓународниот саем за одбрана „DSEI UK“, што ќе се одржи следниот месец во Лондон, поради војната во Газа, пишува Би-би-си. „Одлуката...
Повеќе

На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Уште двајца повредени од пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани се пуштени на домашно лекување, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски. На болничко лекување остануваат тројца...

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Мицкоски: Почнуваат подготовки за третата фаза од железничкиот Коридор 8

Британија не ја поканува израелската влада на одбранбениот саем поради војната во Газа

Продолжен притворот за таткото кој истепа деца среде фудбалски натпревар во Штип

Уапсен 75 годишник од тетовско кој полово вознемирувал малолетничка

ЗНМ и ССНМ: Политичките партии да се воздржат од користење на новинари и нивни содржини во нивни партиски промоции

Просечната камата на кредитите за една година се намали 0,55 процентни поени

Јунајтед груп го потврди разговорот меѓу Милер и Лучиќ, но вели дека е нелегално снимена приватна комуникација

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Мицкоски: Почнуваат подготовки за третата фаза од железничкиот Коридор 8