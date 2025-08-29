Ново дело на Озбек Ајваз во Паркот на франкофонијата: Минатото не е товар туку извор на инспирација

Младиот уметник Озбек Ајваз пред неколку дена ја одржа својата втора по ред самостојна изложба, насловена како „Гласот на минатото“, која се одржа во мобилно-монтажна галерија во Паркот на франкофонијата.

На клупа е изложена скулптура на човек кој чита весник направена од стари рециклирани материјали собирани од дворови, работилници, а дел подарени.

Темата, како што вели Ајваз за Мета.мк, е поврзана со сеќавањето за културното наследство.

„Сакав да покажам дека минатото и понатаму зборува, само треба да знаеме да го слушнеме. Пораката што сакав да ја испратам е дека минатото не е товар, туку извор на инспирација. Преку него можеме да градиме поубава сегашност и иднина. Печатениот весник имаше поголема веродостојност затоа што секоја информација поминуваше низ строга редакциска проверка. Денес, во дигиталната сфера вестите се побрзи, но често и непроверени, па затоа хартиената форма сè уште симболизира доверба“, вели Ајваз.

На уметникот му биле потребни пет месеци за да ја изработи железната скулптура.

„Користев рециклирани и стари материјали, дел собрани од работилници, дворови, а дел подарени. Секој од нив носи своја приказна“, додава Ајваз.

Тој на младите автори-уметници им порачува да бидат искрени, да експериментираат и да бидат упорни, бидејќи како што вели, искрената уметност секогаш го наоѓа својот пат до луѓето.

Озбек стана препознатлив во јавноста по неговата изложба во 2022 година, кога пред зградата на Филхармонијата го претстави своето дело „Тешкото“ оро, составено од осуммина играорци во природна големина. Делото е изработено од отпадно железо.