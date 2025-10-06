Новиот премиер на Франција си поднесе оставка после 26 дена на функцијата

Претседателот на Франција, Емануел Макрон, ја прифати оставката на премиерот Лекорну, а оваа ситуација ја вовлекува земјата уште подлабоко во политичка блокада

Премиерот на Франција Себастијан Лекорну си поднесе оставка по помалку од еден месец на функцијата, поради широка критика за новиот кабинет, пренесува „Гардијан“.

Претседателот на Франција, Емануел Макрон, ја прифати оставката на премиерот Лекорну, а оваа ситуација ја вовлекува земјата уште подлабоко во политичка блокада.

Речиси непроменетиот состав на Владата, кој Макрон го објави доцна во неделата, беше остро критикуван од целиот политички спектар. Новата влада беше претставена речиси еден месец по назначувањето на Лекорну, кој се обидуваше да обезбеди поддршка од различни партии во длабоко поделениот парламент.

Лекорну беше седмиот премиер на Макрон. Тој беше назначен на 9 септември, за време на политичка криза, кога неговиот претходник, Франсоа Бајру беше сменет поради предложени буџетски кратења.

Елисејската палата ја објави веста за оставката на Лекорну, кој имал едночасовна средба со претседателот Макрон.

Овој неочекуван потег доаѓа само 26 дена по назначувањето на Лекорну за премиер. Партиите во Националното собрание остро го критикуваа составот на кабинетот на Лекорну, кој во голема мера остана непроменет од оној на Бајру и се заканија дека ќе гласаат против него.