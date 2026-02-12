Новиот парламент на Косово брзо ја одобри новата влада предводена од премиерот Албин Курти, со што се стави крај на едногодишната политичка блокада во земјата. Пратениците го поддржаа кабинетот на Курти со 66 гласови „за“ и 49 „против“ во собранието од 120 члена. Гласањето се одржа само неколку часа откако Парламентот се состана за прв пат по предвремените избори во декември.

Курти обезбеди нов мандат откако неговата партија Самоопределување освои 57 места во Парламентот во декември. Партијата формираше сојуз со неколку етнички малцински групи.

Во својот говор пред Парламентот, Курти вети дека ќе се бори против корупцијата и ќе инвестира во одбраната во нацијата со околу 2 милиони луѓе.

„Денес сме најдемократската земја во регионот, достигнување и на нашето општество и на нашите институции и овој стандард мора да се зачува и унапреди“, рече Курти.

Пратениците претходно ја избраа поранешната министерка за правда Албулена Хаџиу за претседател на Парламентот.

Предвремените избори на 28 декември беа закажани откако партијата Самоопределување не успеа да формира влада и покрај тоа што освои најмногу гласови на изборите во февруари 2025 година. Ова доведе до политички ќорсокак во текот на минатата година.

Формирањето на новиот парламент беше дополнително одложено поради пребројување на гласовите поради широко распространети нерегуларности.

Поранешната српска покраина, Косово, прогласи независност во 2008 година по војната од 1998-99 година, која заврши по интервенцијата на НАТО предводена од САД. Србија не го признава расколот и тензиите тлеат оттогаш.

Новиот парламент треба да го одобри буџетот за оваа година, кој беше одложен поради политичката криза. Пратениците, исто така, треба да изберат нов претседател во март, бидејќи мандатот на сегашниот претседател Вјоса Османи истекува на почетокот на април.

Премиерот Курти, 50, дојде на власт во 2021 година, откако накратко ја извршуваше функцијата во 2020 година, за време на пандемијата.

Курти, поранешен политички затвореник за време на владеењето на Србија во Косово, зазеде цврст став во разговорите посредувани од Европската Унија за нормализирање на односите со Белград.